La ayuda de 5.200 euros del SEPE para los gallegos mayores de 45 años: requisitos y cómo pedirla

Las gallegas y gallegos que están pasando por una situación económica complicada o de desempleo puede recurrir a las ayudas del SEPE para hacer frente a las dificultades. En ocasiones la búsqueda de empleo se hace larga, en especial para los colectivos que encuentran más obstáculos en esta búsqueda como los mayores de 45 años.

El Servicio Público de Empleo cuenta con una ayuda específica dirigida a este colectivo de desempleados de Galicia que busca favorecer su reincorporación al mercado laboral y ayudar a la subsistencia de sus familias. Se trata de una prestación mensual cuya cuantía asciende hasta los 5.200 euros en total y que se otorga a aquellos parados que cumplen unos requisitos concretos.

Esta ayuda está pensada para aquellas personas a las que ya se les ha agotado el paro y otros subsidios ordinarios, personas que se enfrentan a una situación complicada por no recibir ningún otro ingreso. Se trata de la Renta Activa de Inserción (RAI) , una de las ayudas más importantes del SEPE dirigida a colectivos vulnerables, con una cuantía fija, que garantiza los ingresos mientras buscas un empleo.

La RAI: el salvavidas económico para desempleados

La RAI pone el foco en las a personas desempleadas que se encuentran en situación de especial necesidad económica y que ya no tienen derecho a ninguna otra prestación. A diferencia del paro, no depende tanto de las cotizaciones, sino del perfil personal del solicitante y de su dificultad para reincorporarse al mercado laboral.

Su objetivo es facilitar la subsistencia mientras se busca trabajo. La cuantía de la RAI es equivalente al 80 % del IPREM, lo que en 2026 está en los 480 euros mensuales. En total, cada concesión tiene una duración máxima de 11 meses, lo que supone 5.280 euros por solicitud. La normativa del SEPE permite solicitar la RAI hasta tres veces a lo largo de la vida laboral, alcanzando un máximo de 33 meses y unos 17.000 euros en total, aunque no todos los colectivos pueden encadenar las solicitudes sin interrupciones.

Requisitos y cómo acceder a la RAI

Para acceder a la RAI es imprescindible:

Estar desempleado

Estar inscrito como demandante de empleo

Ser menor de 65 años

No superar el 75 % del Salario Mínimo Interprofesional en ingresos, ni a nivel individual ni familiar.

Además, los solicitantes deben pertenecer a uno de estos cuatro colectivos:

Personas desempleadas de larga duración mayores de 45 años, inscritas en el paro durante al menos 12 meses ininterrumpidos.

Personas con una discapacidad reconocida igual o superior al 33 %.

Víctimas de violencia de género o doméstica, sin exigencia de edad ni de larga inscripción previa.

Emigrantes retornados mayores de 45 años que hayan trabajado al menos seis meses en el extranjero.

Quedan fuera quienes no hayan agotado previamente el paro o los subsidios ordinarios, así como quienes superen los límites de renta establecidos.

Uno de los puntos clave de la RAI, y que no todos los interesados toman en cuenta, es la Búsqueda Activa de Empleo, porque antes de pedirla, se debe acreditar que ha realizado al menos tres acciones reales de búsqueda de trabajo, como enviar currículums o acudir a entrevistas. Sin este documento, la solicitud es rechazada automáticamente.

La RAI se considera rendimiento del trabajo a efectos fiscales, por eso, se suspende si se encuentra trabajo a jornada completa, pero puede mantenerse con contratos a tiempo parcial, aunque reduciendo la cuantía.

La Renta Activa de Inserción sigue siendo un recurso clave del SEPE este 2026 para quienes han agotado todas las vías de ingresos y necesitan un último apoyo económico mientras buscan volver al mercado laboral.