El nuevo permiso parental para los padres y madres de Galicia en 2026: la Seguridad Social ofrece 5 meses de ayudas en el trabajo

Las familias gallegas que vayan a tener un hijo en 2026 o cuyo bebé haya nacido a partir del 31 de julio de 2025 pueden acogerse a los nuevos permisos parentales de la Seguridad Social. Estas nuevas bajas, que amplían los derechos de madres y padres con hijos recién nacidos o con menores en edad dependiente, permitiendo disfrutar de más tiempo de cuidado y conciliación familiar.

El nuevo permiso parental por nacimiento y cuidado del menor supone una ampliación relevante en materia de derechos laborales. El Gobierno confirma que la prestación pasa de 16 a 19 semanas, con un sistema escalonado de aplicación, introduce cambios importantes respecto al permiso anterior y amplía el margen de conciliación familiar durante los primeros años de vida del menor.

El permiso parental ofrece hasta 19 semanas de baja para cuidar a tus hijos

Este nuevo permiso parental cuanta con muchas novedades revolucionarias. La principal es que las primeras 17 semanas ya están en vigor para los nacimientos producidos a partir del 31 de julio de 2025, mientras que las dos semanas adicionales restantes podrán solicitarse a partir del 1 de enero de 2026 por quienes hayan sido padres o madres desde el 2 de agosto de 2024.

Estas dos semanas extra no tienen que disfrutarse inmediatamente tras el nacimiento, sino que podrán utilizarse hasta que el hijo o hija cumpla 8 años, lo que introduce una mayor flexibilidad frente al modelo anterior.

El nuevo permiso no solo beneficia a los padres del menor

La nueva prestación está dirigida a personas progenitoras, adoptantes o acogedoras, tanto por nacimiento como por adopción o acogida familiar. Pueden beneficiarse trabajadores por cuenta ajena como autónomos que estén dados de alta en la Seguridad Social y cumplan los requisitos generales de cotización establecidos.

La ampliación beneficia a:

Padres y madres de hijos nacidos desde el 31 de julio de 2025, que ya pueden disfrutar de 17 semanas.

Personas que hayan sido progenitoras desde el 2 de agosto de 2024, que podrán solicitar en 2026 las dos semanas adicionales.

Familias monoparentales.

Familias numerosas tras el nacimiento.

Hogares en los que uno de los progenitores tenga una discapacidad igual o superior al 65 %.

Así, las personas que cuiden de un menor también podrán optar a estas bajas.

Estos son los cambios más importantes del nuevo permiso parental

Hasta ahora, la prestación por nacimiento y cuidado del menor era de 16 semanas intransferibles por progenitor. Con la nueva regulación, el permiso se amplía a 19 semanas, manteniendo su carácter individual y no transferible, pero introduciendo un nuevo elemento: dos semanas de disfrute flexible, que no están ligadas obligatoriamente al periodo inmediatamente posterior al nacimiento o adopción.

Este cambio responde a la necesidad de mejorar la conciliación y permitir que las familias puedan adaptar el descanso laboral a momentos clave del crecimiento del menor, como el inicio de la escolarización o situaciones puntuales de cuidado.

La aplicación del nuevo permiso se realiza en dos fases:

Desde el 31 de julio de 2025: se reconocen automáticamente 17 semanas de prestación.

de prestación. Desde el 1 de enero de 2026: se podrán solicitar dos semanas adicionales, siempre que el nacimiento, adopción o acogida se haya producido a partir del 2 de agosto de 2024.

Estas dos semanas podrán disfrutarse en periodos continuados o discontinuos, siempre dentro del límite de edad del menor, fijado en los 8 años.

Cómo solicitar el permiso parental en 2026

La Seguridad Social ha simplificado el proceso de solicitud y permite realizarlo íntegramente online. La identificación mediante el sistema Cl@ve es la opción recomendada por ser más rápida. Durante el trámite, el solicitante debe indicar si se trata de un nacimiento, adopción o acogida, si la familia es monoparental o numerosa, y si existe alguna discapacidad reconocida.

Luego, un simulador permite elegir los periodos de descanso y calcular la prestación antes de presentarla oficialmente.

Con esta ampliación del derecho parental, el Gobierno da un paso más en la equiparación de laborales y en la mejora de la conciliación laboral y familiar, introduciendo un modelo más flexible que amplía el margen de protección durante la infancia del menor.