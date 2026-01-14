Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El nuevo permiso parental para los padres y madres de Galicia en 2026: la Seguridad Social ofrece 5 meses de ayudas en el trabajo

El Gobierno amplió las bajas por este motivo, aplicables desde septiembre de 2025, aunque con una gran novedad este año que beneficiará a muchas personas

Los padres tendrán más beneficios a partir de ahora.

Los padres tendrán más beneficios a partir de ahora. / Freepik

Luis Miguel Mora

Las familias gallegas que vayan a tener un hijo en 2026 o cuyo bebé haya nacido a partir del 31 de julio de 2025 pueden acogerse a los nuevos permisos parentales de la Seguridad Social. Estas nuevas bajas, que amplían los derechos de madres y padres con hijos recién nacidos o con menores en edad dependiente, permitiendo disfrutar de más tiempo de cuidado y conciliación familiar.

El nuevo permiso parental por nacimiento y cuidado del menor supone una ampliación relevante en materia de derechos laborales. El Gobierno confirma que la prestación pasa de 16 a 19 semanas, con un sistema escalonado de aplicación, introduce cambios importantes respecto al permiso anterior y amplía el margen de conciliación familiar durante los primeros años de vida del menor.

El permiso parental ofrece hasta 19 semanas de baja para cuidar a tus hijos

Este nuevo permiso parental cuanta con muchas novedades revolucionarias. La principal es que las primeras 17 semanas ya están en vigor para los nacimientos producidos a partir del 31 de julio de 2025, mientras que las dos semanas adicionales restantes podrán solicitarse a partir del 1 de enero de 2026 por quienes hayan sido padres o madres desde el 2 de agosto de 2024.

Estas dos semanas extra no tienen que disfrutarse inmediatamente tras el nacimiento, sino que podrán utilizarse hasta que el hijo o hija cumpla 8 años, lo que introduce una mayor flexibilidad frente al modelo anterior.

El nuevo permiso no solo beneficia a los padres del menor

La nueva prestación está dirigida a personas progenitoras, adoptantes o acogedoras, tanto por nacimiento como por adopción o acogida familiar. Pueden beneficiarse trabajadores por cuenta ajena como autónomos que estén dados de alta en la Seguridad Social y cumplan los requisitos generales de cotización establecidos.

La ampliación beneficia a:

  • Padres y madres de hijos nacidos desde el 31 de julio de 2025, que ya pueden disfrutar de 17 semanas.
  • Personas que hayan sido progenitoras desde el 2 de agosto de 2024, que podrán solicitar en 2026 las dos semanas adicionales.
  • Familias monoparentales.
  • Familias numerosas tras el nacimiento.
  • Hogares en los que uno de los progenitores tenga una discapacidad igual o superior al 65 %.

Así, las personas que cuiden de un menor también podrán optar a estas bajas.

Estos son los cambios más importantes del nuevo permiso parental

Hasta ahora, la prestación por nacimiento y cuidado del menor era de 16 semanas intransferibles por progenitor. Con la nueva regulación, el permiso se amplía a 19 semanas, manteniendo su carácter individual y no transferible, pero introduciendo un nuevo elemento: dos semanas de disfrute flexible, que no están ligadas obligatoriamente al periodo inmediatamente posterior al nacimiento o adopción.

Este cambio responde a la necesidad de mejorar la conciliación y permitir que las familias puedan adaptar el descanso laboral a momentos clave del crecimiento del menor, como el inicio de la escolarización o situaciones puntuales de cuidado.

La aplicación del nuevo permiso se realiza en dos fases:

  • Desde el 31 de julio de 2025: se reconocen automáticamente 17 semanas de prestación.
  • Desde el 1 de enero de 2026: se podrán solicitar dos semanas adicionales, siempre que el nacimiento, adopción o acogida se haya producido a partir del 2 de agosto de 2024.

Estas dos semanas podrán disfrutarse en periodos continuados o discontinuos, siempre dentro del límite de edad del menor, fijado en los 8 años.

Cómo solicitar el permiso parental en 2026

La Seguridad Social ha simplificado el proceso de solicitud y permite realizarlo íntegramente online. La identificación mediante el sistema Cl@ve es la opción recomendada por ser más rápida. Durante el trámite, el solicitante debe indicar si se trata de un nacimiento, adopción o acogida, si la familia es monoparental o numerosa, y si existe alguna discapacidad reconocida.

Luego, un simulador permite elegir los periodos de descanso y calcular la prestación antes de presentarla oficialmente.

Con esta ampliación del derecho parental, el Gobierno da un paso más en la equiparación de laborales y en la mejora de la conciliación laboral y familiar, introduciendo un modelo más flexible que amplía el margen de protección durante la infancia del menor.

