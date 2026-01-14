Buena noticia para las familias gallegas: la ayuda de 1.200 euros que ya puedes pedir si acabas de tener un hijo en Galicia

Las familias gallegas ya pueden pedir esta ayuda que busca ayudar a cubrir los gastos derivados del nacimiento de un hijo. Hablamos de la Tarxeta Benvida, un programa que lleva disponible en la comunidad desde 2016 y que otorga una prestación de 1.200 euros durante el primer año de vida del hijo o hija.

Quienes no se hayan apuntado a la convocatoria de 2025 todavía pueden hacerlo hasta el 31 de marzo de este año a las 23.59 horas. La cuantía de esta ayuda se duplica el primer año en el caso de los terceros hijos y siguientes de cada familia. Asimismo, también existe un incremento del 25% para los hogares de concellos de menos de 5.000 habitantes. Aquí te explicamos lo que debes saber sobre esta ayuda.

Cuantías de la Tarxeta Benvida

La Xunta de Galicia lanzó la Tarxeta Benvida hace diez años con el objetivo de ayudar a las familias con los gastos propios del nacimiento de una hija o hijo, la adopción o la guarda con fines adoptivos.

Durante el primer año del menor, la cuantía de la ayuda es de 1.200 euros que se pueden incrementar hasta los 2.400 si el hijo es el tercero o alguno de los siguientes. Además, las familias cuya renta anual sea inferior a 22.000 euros también optarán a una ampliación durante el segundo y tercer año del niño o niña; quedando los importes en 600,1.200 y 2.400 euros para cada año.

En el caso de los hogares en concellos con menos de 5.000 habitantes, la prestación se incrementa en un 25%, llegando a los 750, 1.500 y 3.000 euros respectivamente.

En qué te puedes gastar la Tarxeta Benvida

Una vez se te otorgue esta ayuda, dispondrás del dinero directamente en la Tarxeta Benvida, una tarjeta monedero que estará a nombre del solicitante.

La idea de esta tarjeta es que la utilices para comprar productos básicos para niños como leche, alimentos infantiles, pañales, ropa, baberos, artículos de paseo y de viaje y productos de higiene infantil o farmacéuticos. Algunos de los establecimientos en los que podrás utilizarla son:

Farmacias y parafarmacias.

Ópticas.

Supermercados y tiendas de alimentación.

Establecimientos de puericultura o especializados en artículos y productos para la infancia.

Requisitos para solicitar la Tarxeta Benvida

Para poder solicitar esta ayuda, la Xunta establece una serie de requisitos relacionados con la situación familiar, económica y de residencia. El primer requisito indispensable es tener residencia habitual en Galicia.

En cuanto a la renta, la ayuda establece que en la última declaración del IRPF esta no puede superar los 45.000 euros sumando la base imponible general y la base imponible del ahorro, o bien los 13.500 euros por cada miembro de la familia.

Las mujeres embarazadas pueden beneficiarse de esta ayuda desde la semana 21 de gestación. Asimismo, también podrán solicitarla quienes hayan tenido un hijo, adopten o acojan con carácter permanente o asuman la guarda con fines adoptivos de menores de hasta tres años.

La convocatoria de 2025 permanecerá abierta hasta el 31 de marzo de 2026 a las 23.59 horas y podrás enviar tu solicitud a través de este enlace.