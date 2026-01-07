Juanma Lorente, abogado laboralista: «Guardar los WhatsApp con tu jefe puede ser clave ante un despido»

Cuando un trabajador afronta un despido o cualquier problema laboral con su empresa, disponer de pruebas contundentes se vuelve esencial para poder hacer valer sus derechos. No es suficiente con tener argumentos válidos: lo verdaderamente decisivo es poder acreditarlos. Para ello, es fundamental conservar evidencias que respalden los hechos, como pueden ser correos electrónicos, documentos firmados, grabaciones legales o conversaciones por WhatsApp.

Muchos empleados se confían en que su versión será suficiente, o en que la empresa no podrá justificar ciertas decisiones, pero en un juicio laboral el peso de las pruebas es determinante. Si no se puede acreditar que una orden fue dada, que una instrucción fue incumplida o que una condición fue vulnerada, será difícil desmontar la versión empresarial. Por eso, la prevención probatoria es clave: conservar cualquier comunicación relevante puede marcar la diferencia entre un despido declarado procedente o uno improcedente o nulo.

Mensajes de WhatsApp como prueba

En este contexto, los mensajes de WhatsApp se han convertido en una fuente fundamental de prueba. Lo confirma el abogado laboralista Juanma Lorente, quien ha lanzado una advertencia clara en su canal de TikTok: «No borres ningún WhatsApp con tu jefe ni con tus compañeros. Los WhatsApp son una prueba que puedes utilizar en caso de juicio».

El letrado pone un ejemplo muy ilustrativo: «Imagínate que te despiden y tu jefe por WhatsApp te dice que como no te das de alta de tu baja médica tiene que despedirte. Ese mensaje es importantísimo porque puede probar que hay un despido nulo». Este tipo de mensajes, aparentemente informales, pueden ser clave para demostrar la verdadera causa de un despido y revelar vulneraciones de derechos fundamentales, como el derecho a la salud, que darían lugar a una nulidad y no simplemente a una improcedencia.

Hasta hace poco, para que un mensaje de WhatsApp fuera aceptado como prueba, era necesario contratar a un perito que acreditara su autenticidad. Esto suponía un gasto adicional para el trabajador y, en muchos casos, un obstáculo insalvable para quien había sido despedido y no tenía ingresos. Sin embargo, esto ha cambiado.

Tal como explica Lorente, «antes necesitabas contratar a un perito para acreditar que esa conversación de WhatsApp no estaba modificada. Sin embargo, el Tribunal Supremo ya ha declarado que los WhatsApp son válidos en un juicio sin necesidad de pericial». La clave está en que ahora es la empresa quien debe demostrar que el contenido ha sido manipulado si quiere impugnarlo.

Guarda los mensajes

Por eso, Lorente insiste en una recomendación básica pero fundamental: «Guarda todos los WhatsApp que tengas y no los borres nunca, porque puede ser la prueba que demuestre que tu despido es improcedente, que es nulo, que la empresa realmente te debe dinero…». Incluso si la relación laboral ha terminado, conviene conservar esas conversaciones durante un tiempo prudencial, especialmente si ha habido tensiones o dudas sobre la legalidad del despido.

También es importante recordar que no solo los mensajes con superiores jerárquicos pueden tener valor legal. Las conversaciones con compañeros también pueden ayudar a reconstruir lo sucedido, acreditar órdenes dadas verbalmente o mostrar situaciones laborales irregulares. En conflictos donde la palabra del trabajador se enfrenta a la de la empresa, cada prueba cuenta.