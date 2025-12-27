La Seguridad Social lo confirma: en 2026 habrá cambios importantes en el cálculo de la pensión de jubilación

A lo largo de este año hemos ido conociendo varias modificaciones que afectarán a los futuros pensionistas a partir de enero 2026. El cálculo de las pensiones de jubilación cambiará y en ello influirá el modo en el que se calcula la base reguladora, que es la que regula el importe de la pensión, y la integración de las lagunas de cotización.

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, detalla los cambios que introduce el Real Decreto Ley 2/2023. En primer lugar, a partir del 1 de enero de 2026, se implantará un sistema dual que cambiará la forma en la que la Seguridad Social calculará la cuantía de la pensión de jubilación, ya que hará un doble cálculo. La primera fórmula es como hasta ahora, utilizando los últimos 25 años de cotización, es decir, haciendo las medias de los últimos 25 años de cotización. Este método beneficiará a aquellos trabajadores con carreras estables. Y la segunda opción, el nuevo modelo, es haciendo la media de los últimos 29 años, excluyendo las 24 mensualidades peores, es decir, calculando la base reguladora en función de los 27 años mejores dentro de los últimos 29 años de cotización. Por su parte, este método puede beneficiar a aquellos trabajadores que tengan carreras laborales más inestables.

«Será la Seguridad Social la que de oficio calculará ambas bases reguladoras y resolverá la pensión de jubilación con el importe de mayor cantidad. Es decir, en principio el trabajador no tiene que preocuparse por nada, ni tendrá que elegir entre ambos métodos», indica Muñoz.

«Este nuevo sistema dual no perjudicará en nada a los nuevos pensionistas, ya que o bien por un lado se le resuelve la pensión teniendo en cuenta la fórmula actual de los últimos 25 años, o bien se le resuelve la pensión en función del nuevo sistema en el supuesto de que sea más beneficioso y su aplicación será inmediata», explica el funcionario de la Seguridad Social.

«Este nuevo sistema dual de cálculo de la base reguladora no se implantará de golpe y por razón, sino que se aplicará de forma gradual y progresiva entre 2026 y 2037», detalla Muñoz.

Las lagunas de cotización

Otro aspecto importante que entra en vigor a partir de 2026 es cómo se integran las lagunas de cotización. Las lagunas de cotización son esos meses en los que a lo largo de nuestra vida laboral no hemos tenido cotización. En aquellos meses en los que no hemos tenido cotización de la siguiente manera.

«Las primeras 48 lagunas de cotización se integran con el 100 % de la base mínima de cotización y el resto se integran con el 50 % de la base mínima de cotización. Eso es lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Sin embargo, para 2026, y aquí está la novedad, esos porcentajes y esos periodos variarán para ciertos trabajadores, concretamente para mujeres y padres con hijos que se jubilen a partir del año 2026», indica Muñoz.

¿Y cuáles son los nuevos porcentajes? Las 60 primeras lagunas de cotización se integrarán con el 100 % de la base mínima de cotización, las 24 siguientes con el 80 % de la base mínima de cotización y el resto con el 50 % de la base mínima de cotización.

«Ambos cambios, tanto la manera de calcular la base reguladora como la nueva manera de integrar la laguna de cotización pueden tener efectos positivos en la pensión de jubilación de todos los trabajadores que se jubilen a partir del año 2026», concluye.