La OCU avisa: el gasto de casi 800 euros que van a tener que desembolsar los gallegos en las próximas semanas

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) señala que este año el gasto medio en Navidad por persona será de 796 euros. El grueso de estos gastos se irá a los regalos (unos 370 euros de gasto promedio), seguido por las cenas (132 euros) y los viajes o escapadas (117 euros).

Como señala la encuesta de Consumidores, los regalos obligan a sacar la cartera más de lo habitual y cuando hay niños por medio la cosa se complica. Según el Informe sobre la compra de juguetes en España de ALDI 2025, el 63,4% de las familias dedica la mitad o más de su gasto navideño a juguetes. Y, tal y como opina un grupo de 35 padres miembros de las FOANPAS de Vigo, la media de gasto está en 500 euros por cada menor.

Esta encuesta, realizada a 2.000 personas entre los 18 y 74 años, también revela que el 52 % de los entrevistados considera que terminará gastando más de lo previsto y eso que un 29 % confiesa que intentará retrasar la compra de parte de los regalos a enero con el fin de aprovechar las rebajas. También un 40 % de los encuestados anticipa sufrir un cierto nivel estrés ante la compra de regalos.

Los regalos, el gasto principal

Según los datos recabados por la OCU, los regalos se posicionan como el gasto principal. Del gasto promedio total de 370 euros los encuestados apuntan un mayor gasto para la noche de Reyes con 192 euros, mientras que a Nochebuena se destinan unos 178 euros. El 37% de los encuestados compra sus regalos por internet, mientras que el 29% lo sigue haciendo en tiendas físicas; el resto combina los dos métodos.

A los regalos debemos sumarle el gasto en lotería de Navidad (73 euros de media) y lo dedicado a la decoración del hogar (unos 31 euros por persona). Por su parte, las salidas navideñas acaparan el resto del gasto. El 84% de los encuestados aprovecharán estas fechas para reunirse con amigos y familiares en comidas y cenas, dejando un promedio de 132 euros por persona.

En cuanto al resto de actividades, son comunes los paseos por algún mercadillo navideño (70 %), las salidas para disfrutar en directo de la cabalgata de Reyes (61 %) o para ver el encendido de las luces de Navidad (55 %). Según la OCU, este año la intención de salir de casa es en general superior al año pasado, aunque no deja de ser una proyección de expectativas.

De cara a las Navidades, la OCU recomienda hacer listas de regalos y, en el caso de que se vaya a visitar un comercio físico, anticiparse todo lo posible para evitar aglomeraciones, además de preguntar siempre por la política de devolución.