Un asesor fiscal carga contra la Agencia Tributaria por aplazar la implantación de Verifactu: «Irresponsabilidad total»

Verifactu sigue siendo noticia y en este caso por una modificación que ha llevado a cabo el Gobierno. El ejecutivo ha decidido aplazar un año la entrada en vigor obligatoria del sistema, que debía comenzar a aplicarse en 2026. Inicialmente, las empresas sujetas al Impuesto sobre Sociedades tenían la obligación de adaptarse desde el 1 de enero de 2026, y el resto —autónomos y pequeñas empresas— desde el 1 de julio de 2026.

Tras la aprobación de un nuevo real decreto-ley por parte del Gobierno, los nuevos plazos quedan fijados en 1 de enero de 2027 para sociedades y 1 de julio de 2027 para autónomos y el resto de obligados tributarios.

El sistema Verifactu, regulado por el Real Decreto 1007/2023 establece que los programas de facturación deben garantizar que cada factura sea trazable, inalterable y verificable por la Agencia Tributaria (AEAT). Cada documento generado debe incluir un identificador único, firma electrónica y, en su caso, código QR, de modo que resulte imposible modificarlo o suprimirlo tras su emisión.

El retraso otorga más tiempo a empresas y autónomos para actualizar sus programas de facturación, así como a los desarrolladores de software para certificar que sus productos cumplan con las especificaciones de Verifactu.

«Irresponsabilidad total»

Por su parte, el asesor fiscal José Ramón López Martínez, conocido por su canal de Tiktok ‘Tu blog fiscal’, ha arremetido contra el Ministerio de Hacienda y ha calificado el cambio de fecha para la implantación de Verifactu de «irresponsabilidad total».

En este sentido, ha añadido que, a pesar de que se alegra por algunos autónomos que no sabían qué hacer o cómo implementar este programa en sus organizaciones, considera que el retraso «se tenía que haber hecho hace muchos meses, incluso hace un año. El problema de retrasarlo ahora, que no queda ni un mes, es que la mayoría de autónomos ya se habían adaptado en meses anteriores para lo que se venía y no te diré que no les ha servido de nada pero igual han estado pagando una cuota mensual a un programa de facturación que les habrá cobrado lo que sea para adaptarse en el 2026 y ahora no se tienen que adaptar».

El kit digital

Otro «problema» que López Martínez indica es que con el kit digital «se ha fomentado que la gente lo gastase en adaptarse a Verifactu y ahora pensarán que lo podían haber gastado en algo mucho más aprovechable».

«Ahora ese kit digital se va a gastar durante un año que no les va a servir para nada y está el tema de los programas de facturación. ¿Quién les compensa a ellos las horas de desarrollo, de adaptación, de marketing, para estar adaptados para cuando empiece y ahora es un año más tarde?», se pregunta el asesor fiscal.

En este sentido, revela lo que muchas personas quizá desconoce. Y es que los software de facturación tenían que estar adaptados a Verifactu antes del 29 de julio de 2025. «Y ahora se encuentran que han tenido que hacer la adaptación para que ahora no lo tengan que utilizar», remata.

En su opinión, uno de los principales motivos para retrasar la implantación de este programa informático es que «el software que ha sacado la Agencia Tributaria, que es para todo el mundo, es lamentable. No te permite hacer una factura simplificada, por ejemplo, por tanto está limitadisimo».