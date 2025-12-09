La prestación de la Seguridad Social que muchos jubilados gallegos no conocen: 140 euros extra a quienes cumplan estos requisitos

Las pensiones son una ayuda indispensable para millones de jubilados en España y Galicia. Aunque se revalorizan cada año, muchos pensionistas deben ajustar al máximo sus gastos para que la prestación que reciben les resulte suficiente. Lo que no todos saben es que, desde 2021, la Seguridad social ofrece un complemento mensual que puede sumar hasta 140 euros a las pensiones contributivas.

Y es que miles de personas que cumplen los requisitos para percibir este dinero extra todavía no lo han pedido por desconocimiento. Se trata del complemento para la reducción de la brecha de género, diseñado para compensar el impacto que hayan podido tener los hijos en la carrera laboral de los trabajadores.

¿En qué consiste la ayuda?

El complemento para la reducción de la brecha de género es un suplemento económico incluido en las pensiones contributivas de jubilación, viudedad o incapacidad permanente. Creado por el Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, esta fórmula sustituye al antiguo complemento por maternidad y se adapta a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres.

El objetivo es compensar las desigualdades que históricamente han sufrido las mujeres (y, en algunos casos, los hombres) en su vida laboral tras tener hijos. Aun así, este complemento tiene fecha específica, y se aplica a pensiones que se empezaron a cobrar a partir del 4 de febrero de 2021.

Una pareja de jubilados. / Archivo

140 euros más en la pensión

En 2025, la cuantía fijada por la Seguridad Social es de 35,90 euros al mes por cada hijo o hija, con un máximo de cuatro hijos. Es decir, una persona con cuatro hijos podría sumar hasta 143,60 euros mensuales adicionales a su pensión contributiva.

Este complemento no computa para el límite máximo de las pensiones ni para calcular los complementos a mínimos, lo que lo convierte en un extra real sobre la pensión ya reconocida.

Requisitos y cómo solicitarlo

Pueden solicitarlo todos los pensionistas que reúnan estos requisitos:

Ser titular de una pensión contributiva de jubilación, viudedad o incapacidad permanente.

de jubilación, viudedad o incapacidad permanente. Tener uno o más hijos inscritos en el Registro Civil.

en el Registro Civil. En el caso de los hombres, demostrar que su carrera profesional se vio afectada por el nacimiento o adopción de los hijos.

por el nacimiento o adopción de los hijos. Solo uno de los progenitores puede recibir el complemento por los mismos hijos.

El complemento se pide junto con la solicitud de la pensión o posteriormente, mediante el formulario oficial disponible en la sede electrónica de la Seguridad Social. También puede gestionarse presencialmente con cita previa en cualquier Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS).

Teniendo esto en cuenta, miles de pensionistas podrían aumentar su pensión cada mes con una ayuda completamente oficial y permanente, pero que todavía desconocen la gran mayoría de afectados. Solicitar este complemento puede marcar la diferencia en la economía de muchos jubilados.