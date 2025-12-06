Gonzalo Bernardos, sobre el Gordo de la Lotería de Navidad: «Si teneis el décimo compartido os lo repartís y...»

El sorteo de la Lotería de Navidadestá a la vuelta de la esquina. Falta menos de un mes para volver a ver a todos esos perseguidores de la suerte a las puertas del Teatro Real y las tradicionales equivocaciones entre el público que se piensa que tiene el número premiado porque no se había fijado bien.

Sea como sea, el sorteo navideño realmente es tan famoso por toda la historia que guarda detrás y los años que lleva en funcionamiento, pues no es la lotería que más dinero da al primer premio, aunque sí que es la que más reparte por todo el país, sin concentrarlo todo en el Gordo. Este regala 400.000 euros al décimo, mientras que otros formatos, como la Bonoloto, acumulan el bote y el premio puede llegar a contarse por millones.

Sin embargo, esa cantidad es suficientemente grande como para tener un poco de idea de cómo funciona el cobro a partir de la legislación establecida con la Agencia Tributaria, algo que expertos como Gonzalo Bernardos han puesto el acento para advertir a todos los jugadores y, por lo tanto, potenciales agraciados.

El profesor Gonzalo Bernardos. / Archivo

Lo primero que hay que tener en cuenta es que a diferencia de los ingresos por actividad económica, la lotería está grabada con un impuesto especial que solamente resta el 20% del total, y que no tiene en cuenta una parte del premio.

Bernardos ha explicado que los jugadores «no tenéis que hacer nada» porque en caso de tener la suerte a favor, «Hacienda ya se lo ha llevado a través de la retención», de manera automática a la hora de pagar.

¿Cuánto te llevas según el premio?

Así, de ganar el Gordo, los primeros 40.000 euros quedan exentos y se aplica esta retención solamente a partir de los siguientes 360.000 euros. De esta manera, el afortunado se llevará 328.000 euros y la Agencia Tributaria se quedará con 72.000 euros.

«Si te toca el Gordo, Hacienda te deja 360.000 euros. De lo que te queda, si tienes el décimo repartido, os lo repartís y os olvidáis de todo», comentaba el economista en 'Más vale tarde' de LaSexta.

El proceso se aplica también al segundo premio, de 125.000 euros, que harían que de los 85.000 euros computables para el impuesto el jugador se quede con 108.000 euros.

Por último, de cobrar menos de 40.000 euros, que es la cantidad que queda exenta del gravamen, no se aplicará ninguna retención y el ganador se quedará con el importe íntegro.