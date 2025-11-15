Pedro Sánchez, obligado a cambiar esta ayuda que reciben los pensionistas: es discriminatoria para miles de jubilados

Por dos veces el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avisado a España de que el complemento de brecha de género de las pensiones es discriminatorio con los hombres.

Este complemento se creó para compensar las desigualdades que han sufrido muchas mujeres en sus carreras profesionales al tener que cuidar de sus hijos. En 2025, el importe de este complemento es de 35,90 euros por cada hijo hasta un máximo de cuatro. Esto podría hacer que la pensión aumentará en 143,60 euros mensuales, por lo que al año esta cuantía podría ser de más de 2.000 euros.

El pasado mes de septiembre, 1.143.657 pensiones incluyeron el complemento para la reducción de la brecha de género, de las que el 85 % corresponden a mujeres (972.493). El importe medio cobrado por complemento es de 75,2 euros mensuales.

Hasta ahora el complemento lo percibía la persona que demostrara que haber tenido un hijo le había supuesto un perjuicio para su carrera profesional por la salida temporal del mercado laboral o por una pérdida de ingresos.

El complemento tuvo que ser reformado en 2021 tras una primera sentencia europea que lo consideraba discriminatorio con los hombres y, ahora, considera que las modificaciones no han acabado con este trato favorable para las mujeres.

Cómo se concederá ahora el complemento por brecha de género

Debido a estos requerimientos, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha visto obligado a reformular esta ayuda y ha creado un borrador que presentará en la mesa de diálogo social a patronal y sindicatos, y al que ha tenido acceso EFE.

El nuevo texto indica que este pago se realizarán en la pensión en la que se haya visto afectada la carrera de cualquiera de los dos progenitores y no, como hasta ahora, al mero hecho de tener uno o más hijos.

El diseño actual prioriza el cobro para el progenitor que tuviera menor pensión, lo que hace que lo reciban las mujeres en su gran mayoría, un aspecto que Europa considera discriminatorio.

Según la propuesta trasladada por el Ministerio de Inclusión a los agentes sociales, para poder tener derecho a este complemento se debe cumplir al menos una de tres condiciones que, en la práctica, suelen afectar más a las mujeres. Son las siguientes:

Tener más de tres meses sin cotizar entre los nueve meses anteriores al nacimiento y los seis años posteriores. En el caso de adopción, se toma como referencia la fecha de resolución judicial. La suma de las bases de cotización de los dos años siguientes al nacimiento o la adopción estén al menos un 10 % por debajo de la de los dos años inmediatamente anteriores. La ausencia de cotizaciones o menos de 180 días cotizados antes del nacimiento o adopción.

Además, el complemento sólo podrá percibirlo uno de los dos progenitores y se le concederá al que primero lo solicite y cumpla con los requisitos. Si más tarde el otro progenitor decide pedirlo y también acredita los requisitos, la propuesta fija que irá al que tenga menor pensión.