Los gallegos que no cobrarán la paga extra de Navidad 2025

La paga extra de Navidad 2025 es uno de los momentos más esperados por millones de pensionistas en Galicia y el resto de España. Sin embargo, la Seguridad Social ha confirmado quiénes no recibirán este dinero extra.

El INSS apunta que el abono de esta paga depende del tipo de pensión que reciba cada individuo y del periodo de devengo. Según explican, la paga extraordinaria de noviembre (la llamada 'paga de Navidad') se devenga entre el 1 de junio y el 30 de noviembre; quien no haya generado derecho durante ese semestre no tendrá derecho a la extra separada.

Según establece la ley, las pensiones contributivas incluyen dos pagas extraordinarias al año. El importe de esta extra es el de una mensualidad completa de la paga ordinaria y afecta a prestaciones como la pensión por jubilación, las de viudedad o la de incapacidad permanente; aunque existen excepciones como las derivadas de accidente laboral o enfermedad profesional, que ya las llevan prorrateadas en 12 mensualidades.

Pensionistas que se quedan sin paga de Navidad

Quienes se encuentren en alguno de los siguientes supuestos, no podrán disfrutar de la mensualidad extra este año:

Pensiones reconocidas a partir del 1 de diciembre (no completan el devengo previo).

(no completan el devengo previo). Beneficiarios cuya pensión estuvo suspendida en algún momento entre junio y noviembre.

en algún momento entre junio y noviembre. Titulares de pensiones cuya normativa específica prorratea las extras (accidente de trabajo/enfermedad profesional).

En el caso del resto de pensiones contributivas, se espera que reciban la paga con total normalidad. Para asegurarse de que su pensión no se encuentra en alguno de los casos anteriores, el pensionista tendrá que comprobar la fecha de reconocimiento de su prestación en la notificación de la Seguridad Social y revisar si ésta figura como prorrateada.

Muchas entidades bancarias anticipan el pago de la extra de navidad incluyéndola en el pago de la pensión de noviembre. Se espera que este año la recibirán entre el 21 y el 25 de noviembre, aunque las fechas exactas pueden variar en función de cada banco.