Buenas noticias para los trabajadores gallegos: el Gobierno aprueba la jubilación anticipada sin coeficientes reductores en estos casos

Durante el pasado 27 de mayo, el Consejo de Ministros anunció la aprobación del Real Decreto 402/2025. La portavoz del organismo, Pilar Alegría, confirmó que un nuevo grupo de trabajadores podrá acceder a la jubilación anticipada sin coeficientes reductores en su pensión en Galicia y el resto del país.

De esta forma, los profesionales del sector de la construcción podrían adelantar la edad de jubilación. La Seguridad Social y los sindicatos pretender ampliar la norma a más de un millón de trabajadores, tal y como anunció la ministra de Inclusión, Seguridad social y Migraciones, Elma Saiz.

«Sabemos que hay trabajos en especial dureza y otros que se hacen especialmente duros en los últimos años de vida laboral. No es sólo una intuición, los datos avalan que hay actividades con mayor siniestralidad y, en particular, hay actividades con más accidentes de trabajo y con más enfermedades profesionales asociadas», expresó la política.

Nuevo grupo para la jubilación anticipada: la construcción

Con este cambio, el Gobierno pretende evitar la prolongación de la vida laboral a los empleados que afrontan un mayor desgaste físico o riesgo en su puesto de trabajo. Además, la jubilación anticipada se apoya en el artículo 206 de la Ley General de la Seguridad Social.

Sin embargo, el Ejecutivo evaluará las bajas laborales, fallecimientos, incapacidades permanentes y siniestralidad de cada oficio. Para conseguir la catalogación, el empleo debe acreditar el impacto negativo en: penosidad, toxicidad, peligrosidad e insalubridad.

Según los representantes de los trabajadores, el 71% del personal de construcción podría encajar en la jubilación anticipada. Por otro lado, el retiro laboral reduciría la probabilidad de sufrir accidentes a una edad avanzada. Además, favorece la renovación generacional.

No obstante, la patronal alerta de que esta norma causaría un sobrecoste «inasumible» en cotizaciones. Es importante recordar que la aplicación de los coeficientes reductores no anticipa la edad de jubilación a una edad inferior de 52 años.

Finalmente, la ministra Saiz apuntó en rueda de prensa que «el sistema debe ser lo suficientemente flexible como para proteger a todos estos colectivos. No olvidemos que la solidaridad es uno de los principios rectores de nuestro sistema de pensiones y el Pacto de Toledo, que este 2025 cumple 30 años».

Cambios en la jubilación anticipada en 2026

La inclusión de este sector entre los grupos que se pueden acoger a la jubilación anticipada no es el único cambio. Mientras que la edad ordinaria de jubilación en 2026 será de 66 años y 10 meses para quienes no lleguen a los 38 años y 3 meses cotizados, la anticipada voluntaria pasará a ser de 64 años y 10 meses. Por su parte, la anticipada involuntaria será de hasta cuatro años de adelanto, es decir, 62 años y 10 meses.

Este cambio retrasa dos meses las edades legales respecto a este año. En el caso de quienes sí alcancen los 38 años y 3 meses cotizados mantendrán la edad ordinaria en 65 años, la anticipada voluntaria en 63 y la involuntaria en 61 años.

Los coeficientes reductores especiales en la jubilación anticipada voluntaria se actualizan el próximo año. La conocida como 'reforma Escrivá' o Ley 21/2021 aplicará recortes generales a las pensiones de jubilación anticipada que queden por encima de la pensión máxima. Este recorte se calcula a partir de la pensión máxima y en 2026 serán los siguientes:

Menos de 38 años y seis meses cotizados: entre el 1,33% y el 9,10%.

Entre 38 años y seis meses y 41 años y seis meses: entre el 1,28% y el 8,50%.

Entre 41 años y seis meses y 44 años y seis meses: entre el 1,24% y el 7,90%.

Más de 44 años y seis meses: entre el 1,19% y el 6,70%.

Para evitar sorpresas con estos recortes, los expertos recomiendan planificar la jubilación con tiempo y calcular el momento idóneo para pedirla sin perder una cantidad de dinero sensible.