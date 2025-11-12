Un abogado realiza el cálculo de cuánto se pierde por las penalizaciones al adelantar la jubilación y el resultado da miedo: más de 100.000 euros

Hace pocos días la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, daba un varapalo a miles de pensionistas tras rechazar la eliminación de las penalizaciones en jubilaciones anticipadas para personas que hubiesen cotizado durante más de 40 años en toda su vida laboral.

Esta iniciativa fue una propuesta de podemos de la mano del colectivo Asjubi40, en lo que supone, a su juicio, una «discriminación» para unos 900.000 pensionistas y un trato «injusto» para ellos. En este punto la ministra argumentó que la normativa vigente y en concreto la reforma del sistema de pensiones que se viene realizando desde la pasada legislatura ya contempla las medidas suficientes al respecto.

«La jubilación anticipada ha tenido diferentes modificaciones en el diseño original a consecuencia de las reformas. Estos cambios se han ido haciendo en consonancia con las directrices que manda las recomendaciones del Pacto de Toledo referentes a la prolongación de la vida laboral de los trabajadores», ha argumentado.

Por su parte, el abogado laboralista Ignacio Solsona, ha analizado en su último vídeo de Youtube (en su canal Laboroteca) la propuesta de Asjubi40 con algunos ejemplos prácticos sobre el dinero que estaría perdiendo este colectivo.

«Basta un leve ejercicio de empatía para entender que a una persona que lleva 40 años doblando el lomo le moleste que por anticipar su jubilación dos años se le aplica una penalización del 19 % sobre su pensión para toda la vida», incide el letrado.

Solsona detalla que la propuesta de este colectivo se basa en la eliminación de las penalizaciones, tanto para jubilaciones anticipadas voluntarias como involuntarias, de aquellas personas que han cotizado durante más de 40 años en su vida laboral. Esto se justifica no solo por aquellas personas que han trabajado durante los 40 años, sino también por otras que en la última etapa de su vida laboral se ven desempleadas de forma involuntaria y cotizan mediante el subsidio para mayores de 52 años.

En el caso de las personas que reciben este subsidio, Solsona lo justifica explicando que estas personas cobran 480 euros mensuales por lo que quieren optar a una «pensión más digna que les permita sustentar sus necesidades y las de su familia».

Esta propuesta beneficiaría no solo a las personas que se jubilen a partir de la entrada en vigor de la reforma que pretende conseguir Asjubi, sino también a quienes se jubilaron en su día y se les aplicó la correspondiente penalización. Estas personas, de acuerdo con la propuesta, podrían solicitar un recálculo de la pensión al Instituto Nacional de la Seguridad Social con eliminación de la penalización que se les aplicó en su día, detalló Solsona en su canal de Youtube que cuenta con casi 200.000 suscriptores.

Ejemplo de penalización por jubilarse dos años antes

Solsona ha realizado una simulación para conocer cuál será la pérdida económica que puede suponer para una persona que quisiera optar a la jubilación anticipada.

El supuesto se basa en una persona que ha cotizado durante 40 años y quiere jubilarse a los 63 años. Si tiene una base reguladora y una pensión inicial de 2.000 euros se le aplicará sobre esta una penalización del 19 %, resultando una pensión final de 1.620 euros es decir una penalización de 380 euros mensuales con 14 pagas al año durante todo lo que le quede de vida. «Si esta persona vive 20 años tras su jubilación, la pérdida acumulada sería de 106.400 euros y eso sin contar las revalorizaciones, las subidas que se producen el día 1 de enero de cada año», explica Solsona, que añade que «puede decirse que esta persona adelantando su jubilación va a cobrar dos años más de pensión, pero el importe de 28 pagas por 1.620 euros 28 serían suma un total de 45.360 euros es decir, menos de la mitad de la pérdida acumulada que hemos calculado de acuerdo con la esperanza de vida promedio de las personas».

Ejemplo de penalización por jubilarse un año antes

El letrado también analiza si en vez de anticipar la jubilación dos años se realiza un año y medio antes. En ese caso, la penalización aplicable sería del 8,4 %, que se traduciría, para la misma pensión que he puesto en el ejemplo anterior en una penalización de 168 euros mensuales por 14 pagas al año, con lo cual durante 20 años serían 47.040 euros de pérdida por culpa de esa penalización y «más cercana a la cifra que consigue el pensionista por anticipar la jubilación», destalla.

Ejemplo de penalización cobrando el subsidio para mayores de 52 años

Ahora bien, la situación se agrava para aquellas personas que están desempleadas y están cobrando el subsidio para mayores de 52 años, que son 480 euros mensuales, y quieren jubilarse cuanto antes. Si lo hacen 4 años antes de la edad ordinaria que les corresponda, se les aplicará una penalización del 28 %.

Si partimos del mismo ejemplo que he puesto anteriormente, una pensión inicial de 2.000 euros aplicada la penalización del 28 % quedaría reducida a 1.440 euros mensuales por 14 pagas al año. Esto supone una penalización de 560 euros al mes. «Si esta persona vive 20 años, es decir, vive hasta los 81 años de edad, la pérdida acumulada sería de 156.800 euros. En cambio, la pensión que consigue por anticipar 4 años su jubilación sería de 80.640 euros, es decir, consigue la mitad del capital que pierde por culpa de la penalización del 28 % que se le aplica durante toda la vida», concluye.