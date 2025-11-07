Atención a las cartas de Hacienda: vuelven las temidas notificaciones por errores en la Renta

La campaña del IRPF de noviembre trae de nuevo las temidas notificaciones de Hacienda. El organismo hace llegar sus notificaciones a quienes no han completado bien su IRPF o han cometido algún error a la hora de presentar su Declaración de la Renta.

Según la plataforma TaxDown, el año pasado hubo cerca de dos millones de notificaciones por parte de la Agencia Tributaria, la mayoría de ellas solicitando información al contribuyente. Sin embargo, los requerimientos no son lo único que puedes encontrar en tu buzón, algunas personas pueden llevarse un susto al encontrar sanciones o embargos.

¿Qué puede enviarte Hacienda por correo?

La AEAT se pondrá en contacto con nosotros cuando detecte alguna incidencia fiscal o cuando necesite verificar algún dato de nuestra Renta. Una vez recibamos el aviso, tendremos que ver qué nos piden y aportar cualquier dato dentro de los plazos requeridos para evitar sanciones.

Los avisos más frecuentes son:

Carta informativa: no requiere ningún trámite.

Propuesta de liquidación: incluye un borrador que debemos revisar antes de aceptar el trámite.

Requerimiento: siempre deberás responder para evitar sanciones.

Resolución de procedimiento: notifica el cierre del expediente y en algunos casos incluye una carta de pago.

Providencia de apremio: fija la fecha de cobro de una deuda y tendremos que responder lo antes posible.

Inicio de investigación o inspección: avisa sobre la apertura de una inspección y se nos solicita documentación que tendremos que aportar.

Diligencia de embargo: tendremos que realizar el pago para levantar un embargo que puede afectar a bienes, cuentas o salarios.

Expediente sancionador: confirma que hemos cometido una infracción y puede ir acompañado de una multa.

Antes de responder a cualquiera de estas notificaciones, lo recomendable es que reúnas la documentación que te piden, tengas en cuenta el plazo indicado en la carta y conserves una copia de cualquier cosa que envíes. En el caso de apremios y embargos, responde lo antes posible para evitar sanciones mayores.