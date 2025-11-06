El SEPE publica más de un centenar de ofertas para un oficio que sobrevive a la IA: 30.000 euros y contrato indefinido
Se trata de un trabajo de toda la vida y que las nuevas tecnologías no podrán hacer desaparecer
O. Casado
En el mundo en el que vivimos parece que los oficios de toda la vida no están tan considerados como hace años, pero lo cierto es que son imprescindibles para el día a día. Carpintero, mecánico, obrero, electricista o fontanero son algunas de las profesiones que parece que han caído en desuso pero nada más lejos de la realidad.
En la actualidad parece que todo gira en torno a las nuevas tecnologías y a las profesiones relacionadas con la informática y la inteligencia artificial, pero eso no es del todo cierto. Hay oficios que siempre buscan profesionales cualificados y este es el caso de los fontaneros.
Ser fontanero siempre ha sido sinónimo de oficio de toda la vida que ha sobrevivido al paso del tiempo, a los cambios tecnológicos y a las nuevas formas de trabajo. El fontanero, tradicionalmente visto como aquel que repara fugas, cambia grifos o desatasca tuberías, es hoy también un profesional más especializado que combina el buen hacer manual con conocimientos técnicos en eficiencia energética, energías renovables o sistemas de fontanería inteligente.
En los últimos años, el sector ha vivido una notable transformación. Las nuevas normativas sobre sostenibilidad y ahorro de agua, junto con la digitalización de las viviendas, han hecho que muchos fontaneros se formen en áreas como la instalación de sistemas de aerotermia, paneles solares o domótica aplicada al consumo de agua. Ya no se trata solo de «arreglar un problema», sino de optimizar el funcionamiento de un hogar o un negocio, algo que exige formación continua y una adaptación constante.
En el plano económico, ser fontanero en España sigue siendo una de las profesiones más estables y mejor valoradas dentro del ámbito de los oficios técnicos. Aunque los ingresos dependen del grado de especialización y del tipo de cliente, un profesional autónomo con experiencia puede ganar entre 25.000 y 40.000 euros anuales, cifras que pueden superar los 50.000 si gestiona su propio equipo o trabaja en grandes proyectos de obra nueva y mantenimiento industrial.
Ofertas de empleo como fontanero
En la página web de ofertas de trabajo del Servicio Estatal de Empleo Público (SEPE), ‘Empléate, puedes encontrar más de un centenar de vacantes para trabajar como fontanero. Si pones la palabra ‘fontanero’ en el buscador encontrarás las ofertas y podrás afinar un poco más la búsqueda si le añades filtros como ‘contrato indefinido’ o ‘jornada completa’.
Estas son algunas de las ofertas más destacadas que hemos seleccionado:
- Se buscan dos fontaneros para trabajar en Navarra. Contrato indefinido y jornada completa con horario de 08.00 a 16.00 horas con un sueldo de entre 26.000 y 28.000 euros brutos al año.
- Se buscan dos fontaneros para Ibiza. Contrato indefinido y jornada completa con un sueldo de entre 21.600 y 24.000 euros.
- Se busca un fontanero para trabajar en Mataró con un sueldo bruto mensual de 1.926 euros.
- Se busca un electricista fontanero para trabajar en Barcelona. El sueldo es de entre 17.000 y 21.000 euros brutos al año.
- Se busca una persona para trabajar de fontanero y con conocimientos de aire acondicionado frío/calor y suelos radiantes en Valencia. El sueldo es de entre 1.700 y 2.000 euros brutos al mes.
- Se buscan cuatro fontaneros con experiencia en todo tipo de tuberías y reparaciones de instalaciones de agua. Se valorará el manejo de maquinaria de alta tecnología para la localización de fugas de agua con gas traza. El empleo es en Madrid y el sueldo es de entre 22.000 y 30.000 euros brutos al año.
- Se necesitan cinco fontaneros para trabajar en Barcelona y cercanías. Deben tener conocimientos de climatización, electricidad, gas y energías renovables. El sueldo es de entre 20.000 y 30.000 euros brutos al año.
- Muere Amaya, la mujer del ingeniero vigués que hace cuatro meses hizo un llamamiento desesperado para salvarle la vida
- Cortan 600 olivos plantados hace cinco años en dos fincas del Pazo de Cascaxide
- Condenados en Vigo por educar a su hijo en casa: «Es una desescolarización irresponsable»
- El vendaval bufa sobre Galicia con rachas de 160 km/h; ahora viene la lluvia
- Muere a los 44 años el hijo del armador argentino y cliente del naval vigués José Américo Moscuzza
- La Xunta niega la jubilación a un profesor de Vigo con una depresión «irreversible» diagnosticada por tres especialistas
- Pide ayuda para encontrar un sobre con dinero que perdió en Cambados
- La Navidad de Vigo monta su gran novedad y entra en el asfalto con los primeros cortes de tráfico