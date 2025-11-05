La seria advertencia del SEPE a los desempleados: estar apuntado en el paro no sólo sirve para cobrar la prestación

Estar inscrito como demandante de empleo en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) es un trámite que tiene mucha importancia para las personas que dejan de trabajar. Existe la creencia de que si no tenemos derecho a cobrar el paro no es necesario que nos apuntemos al SEPE, pero es completamente errónea.

Estar inscrito como demandante de empleo significa estar más cerca de encontrar un trabajo, acceder a formación gratuita, cumplir con un requisito para algunas ayudas o tener descuentos en transportes son sólo algunas de las ventajas.

Ventajas de estar inscrito en el paro

Estar inscrito en el SEPE tiene muchas ventajas que, en ocasiones, no se tienen en cuenta si no piensas que puedes cobrar el paro.

La primera de ellas es que es uno de los requisitos para cobrar el subsidio para mayores de 52 años. Debes estar inscrito como demandante de empleo de forma ininterrumpida desde que se produjo la fecha del agotamiento de la prestación contributiva o de la situación legal de desempleo. Este puede ser el caso de los autónomos, que la no tener derecho a paro, no se apuntan y, a posteriori, para acceder a esta ayuda se la deniegan.

Estar inscrito en el paro también te puede beneficiar en algunos sectores con descuentos. Por ejemplo, en algunos transportes públicos existen descuentos para parados, al igual que si quieres comprar entradas para museos o eventos deportivos y culturales.

Incluso en algunas localidades se ofrecen a los parados moratorias para pagar el agua o la tasa de basura o en algunos puntos para pagar la ITV del coche.

Si te quieres apuntar a unas oposiciones o matricularte en algún estudio oficial también suele haber descuentos en el pago de las tasas y también es un requisito para poder apuntarte al Sistema de Garantía Juvenil.

Al estar apuntado en el paro puedes inscribirte en cursos gratuitos del SEPE y conseguir formación en diferentes ámbitos. Por último, existen también bonificaciones para empresas y autónomos si contratan a personas en situación de desempleo.