Lucía, española de 27 años, compró un piso en Londres con este plan de ahorro: «Gastar en lo que realmente te importa»

Comprar una vivienda antes de los 30 años (o más allá) es una quimera para la mayoría de jóvenes españoles. El coste de la vida, los precios de la vivienda y la subida de los alquileres, entre otros factores, dificultan la capacidad de ahorro de este segmento de la población y, en consecuencia, la posibilidad de que adquieran una vivienda a corto o medio plazo.

Ante estas dificultades, las redes sociales se han llenado de personas que comparten sus trucos y consejos para exprimir al máximo nuestra economía. Este es el caso de Lucía Francés, una joven canaria de 27 años que ha conseguido comprarse una casa en Londres y ahora comparte su experiencia para ayudar a otros a conseguir una vivienda propia.

Tres estrategias para ahorrar

La creadora de contenido asegura que hubo tres estrategias de ahorro que fueron clave para conseguir el dinero para hacer la ansiada compra. La primera de estas estrategias se llama «pay yourself first o págate a ti primero».

Como explica Lucía, este método consiste en invertir el orden habitual del ahorro: «En vez de tener tus gastos mensuales y ahorrar todo lo que te sobre [...] en cuanto te paguen, separas tus ahorros y tus inversiones antes de gastar nada». De esta forma, podrás organizar tus gastos con lo sobrante y «ahorrar no depende de fuerza de voluntad».

Sobre la segunda técnica, la joven asegura que cambió «totalmente» su perspectiva del ahorro: «Reducir las compras que realmente no aportan nada a mi vida». La divulgadora asegura que, aunque pueda parecer básico, limitar ciertos gastos impulsivos como «ese uber eats o ese glovo» puede marcar la diferencia. Pero Lucía puntualiza, esto no significa renunciar a experiencias como conciertos o viajes que tienen un impacto en su vida. «La clave no es no gastar, sino gastar en lo que realmente te importa», explica.

La última estrategia es la del '50/30/20'. «Cuando recibas tu nómina, el 50% de esa cantidad se va a ir a tus necesidades, el 30% a ocio y capricho y 20% a ahorro e inversiones», señala la joven española. Apunta que estos porcentajes pueden variar en función a las necesidades de cada persona, pero esta idea funciona como guía para saber cuánto deberías estar gastando mes a mes.

Estas estrategias no solucionan problemas estructurales que superan las capacidades individuales, pero son una ayuda para poder alcanzar los objetivos de ahorro y de plan de vida que nos propongamos.