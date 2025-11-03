Cuánto aumenta tu pensión por cada año de trabajo extra tras la edad de jubilación: nuevos incentivos y un bono de hasta 12.060 euros

Trabajar más allá de la edad legal de jubilación (66 años y 8 meses en 2025) ya es una realidad para muchas personas. En los últimos años, se han tomado medidas en este sentido para que hacerlo mejore las cuantías de las pensiones.

La última reforma en este sentido, el Real Decreto-ley 11/2024 en vigor desde el pasado abril, refuerza las bonificaciones y la compatibilidad con el trabajo para quienes decidan no jubilarse al cumplir la edad requerida.

Estas medidas hacen que tu pensión suba cuando retrasas tu retiro, pero también existen otros incentivos e incluso un bono de hasta 12.060 euros para quienes opten por esta vía.

Incentivos por demorar la jubilación

Para conseguir los incentivos de jubilarse por encima de la edad legal debemos haber cotizado un mínimo de 15 años al haber llegado a esa edad y que dos de ellos hayan sido inmediatamente anteriores a cumplirla.

Los complementos por este retiro tardío varían en función del tiempo extra que se haya trabajado y estos se eligen en el momento de acceder a la pensión. Uno de los incentivos es un porcentaje adicional del 4% sobre la base reguladora por cada año extra completo. Por otra parte, desde el segundo año podrás sumar un 2% extra por cada periodo de seis meses. El incremento se abona en 14 pagas.

Además, existe un bono en función de la pensión y del periodo cotizado. Las cuantías de este pago único puede ir de los 4.700 a los 12.060 euros anuales, con un 10% más para las carreras que superen los 44 años y 6 meses. También se plantea una fórmula mixta para demorar entre 2 y 10 años la jubilación combinando el aumento del 2% anual y el 1% cada seis meses, sumándole la mitad del importe correspondiente a la opción del pago único.

Siguiendo la línea de estas medidas, el Gobierno ha planteado introducir en el futuro cercano la 'jubilación reversible'. Esta medida transformaría la jubilación flexible en la que se incluyen bonificaciones del 20% sobre la pensión para quienes trabajan el 60% y el 80% de la jornada y del 10% para quienes lo hacen entre el 40% y el 60% de la duración de un día de trabajo.