Atención, jubilados gallegos: la Seguridad Social retrasa la jubilación anticipada y refuerza los recortes a las pensiones altas

Desde 2026, las pensiones y las jubilaciones experimentarán varios cambios. Uno de los más notables es el retraso de la jubilación anticipada para quienes no alcancen la cotización mínima exigida. A este retraso, se le suman otros ajustes como el recorte a la pensión de jubilación anticipada voluntaria para las bases reguladoras altas.

Estos ajustes responden a dos reformas legales. Por un lado, la Ley 27/2011, que retrasa progresivamente la edad ordinaria de jubilación y, con ella, las edades a las que se permite la anticipada. Por otra parte, la Ley 21/2021, donde se recoge la actualización de los coeficientes reductores para la jubilación anticipada voluntaria con bases reguladoras superiores a la de la pensión máxima.

Cambios en la jubilación anticipada en 2026

Mientras que la edad ordinaria de jubilación en 2026 será de 66 años y 10 meses para quienes no lleguen a los 38 años y 3 meses cotizados, la anticipada voluntaria pasará a ser de 64 años y 10 meses. Por su parte, la anticipada involuntaria será de hasta cuatro años de adelanto, es decir, 62 años y 10 meses.

Este cambio retrasa dos meses las edades legales respecto a este año. En el caso de quienes sí alcancen los 38 años y 3 meses cotizados mantendrán la edad ordinaria en 65 años, la anticipada voluntaria en 63 y la involuntaria en 61 años.

Los coeficientes reductores especiales en la jubilación anticipada voluntaria se actualizan el próximo año. La conocida como 'reforma Escrivá' o Ley 21/2021 aplicará recortes generales a las pensiones de jubilación anticipada que queden por encima de la pensión máxima. Este recorte se calcula a partir de la pensión máxima y en 2026 serán los siguientes:

Menos de 38 años y seis meses cotizados: entre el 1,33% y el 9,10%.

Entre 38 años y seis meses y 41 años y seis meses: entre el 1,28% y el 8,50%.

Entre 41 años y seis meses y 44 años y seis meses: entre el 1,24% y el 7,90%.

Más de 44 años y seis meses: entre el 1,19% y el 6,70%.

Para evitar sorpresas con estos recortes, los expertos recomiendan planificar la jubilación con tiempo y calcular el momento idóneo para pedirla sin perder una cantidad de dinero sensible.