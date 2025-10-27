Atención, jubilados gallegos: la Seguridad Social retrasa la jubilación anticipada y refuerza los recortes a las pensiones altas
Estos cambios podrían afectar a la planificación de muchos trabajadores en la recta final de su vida laboral
Desde 2026, las pensiones y las jubilaciones experimentarán varios cambios. Uno de los más notables es el retraso de la jubilación anticipada para quienes no alcancen la cotización mínima exigida. A este retraso, se le suman otros ajustes como el recorte a la pensión de jubilación anticipada voluntaria para las bases reguladoras altas.
Estos ajustes responden a dos reformas legales. Por un lado, la Ley 27/2011, que retrasa progresivamente la edad ordinaria de jubilación y, con ella, las edades a las que se permite la anticipada. Por otra parte, la Ley 21/2021, donde se recoge la actualización de los coeficientes reductores para la jubilación anticipada voluntaria con bases reguladoras superiores a la de la pensión máxima.
Cambios en la jubilación anticipada en 2026
Mientras que la edad ordinaria de jubilación en 2026 será de 66 años y 10 meses para quienes no lleguen a los 38 años y 3 meses cotizados, la anticipada voluntaria pasará a ser de 64 años y 10 meses. Por su parte, la anticipada involuntaria será de hasta cuatro años de adelanto, es decir, 62 años y 10 meses.
Este cambio retrasa dos meses las edades legales respecto a este año. En el caso de quienes sí alcancen los 38 años y 3 meses cotizados mantendrán la edad ordinaria en 65 años, la anticipada voluntaria en 63 y la involuntaria en 61 años.
Los coeficientes reductores especiales en la jubilación anticipada voluntaria se actualizan el próximo año. La conocida como 'reforma Escrivá' o Ley 21/2021 aplicará recortes generales a las pensiones de jubilación anticipada que queden por encima de la pensión máxima. Este recorte se calcula a partir de la pensión máxima y en 2026 serán los siguientes:
- Menos de 38 años y seis meses cotizados: entre el 1,33% y el 9,10%.
- Entre 38 años y seis meses y 41 años y seis meses: entre el 1,28% y el 8,50%.
- Entre 41 años y seis meses y 44 años y seis meses: entre el 1,24% y el 7,90%.
- Más de 44 años y seis meses: entre el 1,19% y el 6,70%.
Para evitar sorpresas con estos recortes, los expertos recomiendan planificar la jubilación con tiempo y calcular el momento idóneo para pedirla sin perder una cantidad de dinero sensible.
- Multas de hasta 250.000 euros por construir un acceso ilegal en una carretera autonómica
- Muere la periodista ourensana María Doallo a los 35 años
- Abordan un barco a 600 millas de Canarias con 6.500 kilos de cocaína destinados al puerto de Vigo
- Autónomos y pymes temen una ola de multas por el nuevo control de facturas
- Samil, antes de la heladería que cierra sus puertas tras 40 años de historia
- La Audiencia ve «desproporcionado» que una inquilina de renta antigua con un alquiler «ínfimo» en el centro de Vigo reclame reparar unas filtraciones
- El renacer del faro de Cíes: así cambiará el icono de la ría de Vigo
- El reto de interpretar los datos de los 2.500 diabéticos adultos que ya monitorizan su glucosa