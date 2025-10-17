¿Cuánto debo cobrar para conseguir una hipoteca?: Así es el perfil ideal que buscan los bancos

Conseguir una hipoteca no es una tarea fácil. El principal escollo para conseguirla es el ahorro, algo complicado para muchos bolsillos, pero tener un perfil que resulte atractivo para los bancos también es clave a la hora de recibir el préstamo.

A la hora de estudiar al cliente que solicita el préstamo, las entidades tienen en cuenta diversos factores según los que determinan la viabilidad y la seguridad de la operación. La evaluación que hagan de ti terminará por definir la cuantía o el interés de tu hipoteca e incluso si te la conceden o no.

Conocer cuáles son las características que te convierten en un buen perfil para un banco es vital a la hora de realizar una inversión tan importante como es la compra de una vivienda.

El perfil salarial que buscan los bancos

La premisa de la que parte cualquier entidad bancaria es la seguridad. A la hora de analizar tu caso, el banco buscará condiciones que le aseguren lo máximo posible que su préstamo implicará un beneficio o que, como mínimo, no supondrá ninguna pérdida. Además, tener un buen perfil económico te dará más margen a la hora de negociar unas buenas condiciones.

Uno de los aspectos más importantes es tener un contrato fijo, siendo más atractivo todavía para los bancos si tu trabajo es de funcionario. Asimismo, la existencia de otros préstamos pendientes y los ingresos netos determinarán las condiciones que te puedan ofertar.

Estas características sitúan el salario ideal para los bancos alrededor de los 2.500 euros por titular de la hipoteca. En términos de unidad familiar, un hogar en el que entren de 40.000 a 60.000 euros al año estaría entre los mejor posicionados a la hora de conseguir una hipoteca con buenas condiciones.

Este salario no es el más habitual en España; sin embargo, la estabilidad y el ahorro puede ser la vía de acceso para muchas personas a las hipotecas. Aunque no podrás negociar tus condiciones de la misma forma, si tienes una buena capacidad de ahorro y los bancos ven coherencia y poco riesgo en tus movimientos de dinero, seguirás teniendo posibilidades de recibir el préstamo.