La nueva prestación de 3.000 euros para trabajadores sin derecho a paro que podrás pedir en Galicia

Los trabajadores que no reúnen los requisitos para recibir paro en Galicia y el resto de comunidades podrán optar a una nueva ayuda de hasta 3.000 euros. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) confirma que esta prestación también estará disponible para los trabajadores con contrato a tiempo parcial.

La posibilidad de percibirla incluso con un trabajo a media jornada muestra la flexibilidad de la medida. Esta se dirige a trabajadores en distintas situaciones, exigiendo distintos requisitos y ajustando la cuantía de la ayuda a cada situación.

Los trabajadores con cargas familiares tendrán que haber alcanzado los 360 días cotizados para alcanzar la cuantía máxima, mientras que quienes no cuenten con cargas familiares podrán acceder habiendo trabajado un mínimo de 6 meses. En el caso de los trabajadores a tiempo parcial, el importe se ajusta de forma proporcional a la reducción de su jornada. Los perfiles de los solicitantes y las cuantías serían las siguientes:

Trabajador con cargas familiares y 360 días cotizados: hasta 3.000 euros.

Trabajador sin cargas familiares y seis meses trabajados: hasta 3.000 euros.

Trabajador con empleo parcial y reducción proporcional a la jornada: cerca de 1.500 euros.

En todos los casos, quienes quieran acceder a las prestaciones tendrán que acreditar su situación familiar. Por el momento, no se han confirmado los plazos para solicitar la ayuda.

Cómo solicitar la ayuda y qué documentación necesitas

La tramitación se realizará a través del SEPE. El solicitante tendrá que acreditar días trabajados, cotizaciones y cargas familiares si las hubiera. Una vez se establezcan los plazos para pedir esta prestación, los interesados tendrán que inscribirse como demandantes de empleo, presentar la solicitud y aportar la documentación antes mencionada.

Una vez completados estos pasos, el servicio de empleo procederá a evaluar el expediente. Esta medida busca ampliar la cobertura a trabajadores con ingresos insuficientes o que no pueden acceder a otras ayudas.