El BCE lanza una alerta: la cantidad de dinero que los gallegos deberían tener siempre en efectivo

Tras lo vivido en el gran apagón del pasado 28 de abril de este año, muchas personas preparan y acumulan recursos que pueden resultar útiles en casos de emergencia. En esta línea, el Banco central Europeo (BCE) lanza una recomendación sobre la cantidad de dinero que deberías tener en efectivo para situaciones de crisis.

Esta institución, encargada de gestionar la política monetaria de la Eurozona, ha incluido un artículo titulado 'Conserva la calma y lleva efectivo: enseñanzas sobre el papel excepcional del dinero físico en cuatro crisis' en su último informe mensual.

En esta publicación realizan un análisis pormenorizado del papel que ha jugado el dinero en efectivo durante distintas crisis como la pandemia, la guerra de Ucrania, la crisis de deuda soberana en Grecia o el antes mencionado apagón en la Península Ibérica.

Cuánto dinero debemos tener en casa para casos de emergencia

Como destaca el BCE en su análisis, los ciudadanos recurren al dinero físico como medio de pago confiable y un depósito seguro en situaciones de inestabilidad. El término que utilizan los investigadores es el de 'rueda de repuesto', refiriéndose al papel que tiene el efectivo cuando los sistemas de pago digitales no están disponibles.

La institución europea recomienda que los ciudadanos mantengan una reserva mínima de dinero en metálico. La cantidad recomendada es de entre 70 y 100 euros por persona, o el equivalente a 72 horas de provisiones. En un hogar con cuatro miembros, la cantidad debería ser de entre 280 y 400 euros para situaciones de emergencia.

Según los cálculos de la organización, esta cantidad debería ser suficiente para conseguir productos de primera necesidad, así como unas provisiones básicas para al menos tres días. Los autores del artículo señalan que esta idea de la reserva de dinero en efectivo es una recomendación habitual por parte del gobierno de muchos países, así como por distintas agencias de protección civil.

En el artículo desarrollan que el metálico supone un respaldo crucial cuando el resto de sistemas fallan, así como su importancia en la economía a la hora de proporcionar privacidad y certidumbre, lo que puede ayudar a reducir la ansiedad en casos de emergencia.

También defienden que el dinero físico puede ofrecer protección económica frente a problemas del sistema financiero y que puede actuar como un seguro cuando los aparatos electrónicos no están disponibles.