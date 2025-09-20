Un experto en el sector inmobiliario advierte de lo que está por llegar: «No hay burbuja, pero sí recalentamiento»

El acceso a la vivienda es uno de los problemas principales de la mayoría de jóvenes y familias en situación de riesgo en España. El aumento del coste del metro cuadrado y el estancamiento de los sueldos forman un binomio difícil de compaginar para mucha gente en todo el país.

Los datos aportados por Idealista indican que a junio de 2025 el precio de compra de una vivienda se ha encarecido de media un 12,8% respecto a la misma fecha del año 2024.

Estos datos son todavía más sangrantes si los comparamos con el precio que había hace una década, pues según apuntaba el medio 'El Periódico' el año pasado, se ha encarecido un 29,5% en este tiempo. Por otro lado, Infojobs y Fotocasa apuntaban que en 2023 el coste del alquiler había subido un 51,4% en 2023, mientras que los sueldos tan solo habían crecido un 3,4%.

Así, la subida incesante de los precios hacen pensar en que puede volver a reventar la burbuja como ya hizo en el 2008, convirtiéndose así en una de las preocupaciones de quien ya posee una propiedad.

No hay burbuja, de momento

Sin embargo, el subdirector general de la Unión de Créditos Inmobiliarios, José Manuel Fernández, asegura que no hay que temer hasta tal punto, al menos a fecha de hoy.

«No hay una burbuja en sentido estricto, pero sí un mercado que empieza a mostrar signos de recalentamiento local», asegura el experto del sector. Esto se debe a que «los niveles de endeudamiento de los hogares están contenidos» y a que ya no se conceden créditos con la misma facilidad que antaño. Además, comenta, «los activos inmobiliarios no muestran los síntomas especulativos de otras etapas».

No obstante, sí que existen ciertas evidencias de que poco a poco el mercado vuelve a verse algo tensionado. Una de las más evidentes es la continua bajada de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, que acumula ya cuatro en lo que va de 2025.

A esto hay que añadirle una demanda embalsada y una oferta más bien escasa, como comentábamos al principio, que provoca que mucha gente se quede fuera de la rueda en lugares como las grandes ciudades del país, como Barcelona o Madrid, o las zonas más turísticas, como las Baleares.

Por eso, Fernández habla de «una subida de precios localizada», en lugar de una «burbuja sistémica». Para el profesional, lo que ocurre hoy es «una disfunción entre oferta y demanda, que debería abordarse estableciendo los estímulos adecuados para el desarrollo de nuevas viviendas, y en cuantía suficiente para satisfacer la demanda».

Con ello hace referencia a la posibilidad de «liberar más suelo, agilizar los procesos administrativos para el desarrollo de estos y el otorgamiento de las licencias», aunque también a poner las cosas fáciles para conseguir financiación. Finalmente, asegura que otra solución podría encontrarse en la «industrialización del proceso constructivo», que permitiría la construcción acelerada de viviendas.