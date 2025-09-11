¿Cuánta herencia puedo recibir sin pagar?: así puedes librarte de los impuestos

En España no todas las herencias están sujetas al Impuesto de Sucesiones. Gracias a exenciones y bonificaciones autonómicas, muchos herederos directos, como cónyuges e hijos, pueden recibir legados sin tener que tributar o pagando una cantidad simbólica. Estas diferencias fiscales varían según la comunidad autónoma y el grado de parentesco.

Hay algunas regiones como Madrid, Comunidad Valenciana, La Rioja, Castilla y León o Murcia aplican bonificaciones del 99%, lo que permite que heredar sea prácticamente exento. En otras autonomías como País Vasco y Galicia los herederos director pueden recibir hasta 400.000 euros o incluso un millón de euros sin pagar el impuesto. En Asturias hay una exención total de hasta 300.000 euros para descendientes, cónyuges o ascendientes.

Existen algunos factores clave que determinan la tributación. La primera de ellas es el grado de parentesco. Los familiares más cercanos (cónyuge, hijos, ascendientes) suelen disfrutar de exenciones mayores. Otra es la Comunidad Autónoma, cada región tienen potestad para establecer sus propias bonificaciones.

También hay que tener en cuenta el valor del legado. Muchas exenciones tienen un límite en euros; superarlo implica pagar al menos parte del gravamen. Además, hay que tener en cuenta que la naturaleza del bien heredado, si es una vivienda habitual o una empresa familiar puede beneficiarse de exenciones adicionales.

Cómo evitar una carga fiscal heredada

Recibir una herencia no significa siempre enfrentarse a una elevada carga fiscal. En regiones como Madrid, Murcia o Asturias, los herederos directos pueden estar exentos o beneficiarse de bonificaciones sustanciales. Además, la normativa es más favorable cuanto mayor sea la cercanía de parentesco. Conocer estas exenciones aplicables por autonomías puede suponer un ahorro fiscal muy grande y evitar sorpresas desagradables en el momento de aceptar una herencia.

Otra forma de librarse del pago es incluir una cláusula en el testamento para dejar un tercio de libre disposición. De esta forma, el pago no saldrá del bolsillo de los herederos, sino de parte del patrimonio a heredar.

Para poder tramitar la herencia, el Banco de España indica que debemos solicitar el certificado de defunción del cliente, un certificado del Registro de Actos de Última Voluntad y una copia autorizada del último testamento. Si no existiese testamento, será necesaria la declaración de herederos ab intestato. Además, el banco te solicitará el documento de adjudicación y partición de herencia y un justificante del pago del impuesto sobre sucesiones o su exención.

Cómo pagar el Impuesto de Sucesiones

Para realizar el pago del Impuesto de Sucesiones basta con solicitarlo en la entidad financiera correspondiente. El banco emitirá un cheque a nombre de la Agencia Tributaria o de la Consejería de Hacienda de la Comunidad Autónoma que corresponda.

Este cheque se destina al pago del impuesto y se emite a cargo de los bienes del fallecido. Si no entregamos la documentación requerida, la entidad tiene la potestad de retener la cantidad necesaria para el pago del impuesto, aunque podremos retirar fondos de la cuenta. También podremos solicitar un aplazamiento o fraccionamiento del tributo.