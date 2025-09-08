Financiar las vacaciones con tarjeta puede salir caro: así funciona el ‘efecto bola de nieve’

Tras el verano, toca hacer balance de los gastos tras las vacaciones. En los últimos años, muchas personas optan por utilizar su tarjeta de crédito para costear sus viajes y escapadas. Esto puede terminar generando una deuda mayor de la esperada y provocar el temido 'efecto bola de nieve'.

Según la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), hoy en día más de un 16% de los españoles recurre al crédito para pagar sus viajes. Esta práctica, sumada al encarecimiento general de las vacaciones, genera un gasto excesivo para muchos bolsillos.

En el caso de las tarjetas de crédito, el coste final de las vacaciones puede ser muy superior al de solicitar un préstamo personal. Distintas organizaciones y compañías advierten sobre los sobrecostes de este tipo de financiación.

Evita el 'efecto bola de nieve'

La compañía de asesoramiento financiero Kelisto asegura que, a la hora de pagar nuestras vacaciones, «la forma más barata de afrontar la operación es hacerlo mediante un préstamo personal». Desde Kelisto calculan que «de media, pagar a plazos una escapada corta (de 4 días) para dos personas con tarjeta te costará un 64% más que hacerlo con un préstamo».

Pero esta distancia entre los costes de un método u otro escala: «Si lo que necesitas es financiar unas vacaciones más largas (10 días) hacerlo con tarjeta de crédito te costará un 81% más caro: para un gasto medio, acabarás pagando 85 euros más en intereses», explican.

La compañía especializada en ahorro recuerda que «pagar las vacaciones en cómodos plazos siempre tiene un coste» y que debemos comparar entre las opciones disponibles. Además, los pocos requisitos requeridos para solicitar financiación rápida o una tarjeta de crédito puede terminar provocando el efecto bola de nieve, es decir, una acumulación incontrolada de deuda.

Al igual que una bola de nieve que rueda cuesta abajo y se va haciendo más grande, los gastos pequeños se van acumulando generando una gran deuda. En muchos casos, ante una deuda, muchas personas optan por pedir más créditos. Como aseguran desde Asufin, esto «genera la acumulación de deudas por la incapacidad de ir devolviendo las anteriores».

Entre otros, los minicréditos y las tarjetas revolving son productos que pueden acabar generando el efecto bola de nieve. Para evitarlo, lo mejor es comparar todas las opciones disponibles y renunciar a gastos evitables cuando nuestra economía esté más apretada.