¿Quieres trabajar en Prensa Ibérica? Buscamos periodistas para nuestra redacción

R. V.

¿Eres periodista y estás buscando trabajo? ¿Dominas la redacción digital, las claves SEO y herramientas para desarrollar audiencias? Si es así, estamos buscando un perfil como el tuyo. El sector de la prensa está viviendo un momento histórico de consolidación digital y necesitamos profesionales que se sumen a este apasionante viaje.

Aquí tienes la oferta de empleo. Repasa los requisitos y envía tu currículum si crees que tu perfil encaja en la oferta.

Requisitos:

  • Licenciado/a en Periodismo o Comunicación Audiovisual.
  • Formación en periodismo digital: SEO, tendencias en redes sociales, métricas y desarrollo de audiencias.
  • Se valorará experiencia en empresa online y edición de vídeo.
  • Responsabilidad, iniciativa y actitud positiva.

Nos gustaría contar con personas con iniciativa y proactivas en nuestro equipo. Si estás interesado, contacta con nosotros a través del correo electrónico rrhh@farodevigo.es.

