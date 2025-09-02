¿Quieres trabajar en Prensa Ibérica? Buscamos periodistas para nuestra redacción
Reforzamos nuestro equipo con nuevos perfiles de redactores/as para entrar a formar parte de nuestra redacción de papel y web
¿Eres periodista y estás buscando trabajo? ¿Dominas la redacción digital, las claves SEO y herramientas para desarrollar audiencias? Si es así, estamos buscando un perfil como el tuyo. El sector de la prensa está viviendo un momento histórico de consolidación digital y necesitamos profesionales que se sumen a este apasionante viaje.
Aquí tienes la oferta de empleo. Repasa los requisitos y envía tu currículum si crees que tu perfil encaja en la oferta.
Requisitos:
- Licenciado/a en Periodismo o Comunicación Audiovisual.
- Formación en periodismo digital: SEO, tendencias en redes sociales, métricas y desarrollo de audiencias.
- Se valorará experiencia en empresa online y edición de vídeo.
- Responsabilidad, iniciativa y actitud positiva.
Nos gustaría contar con personas con iniciativa y proactivas en nuestro equipo. Si estás interesado, contacta con nosotros a través del correo electrónico rrhh@farodevigo.es.
