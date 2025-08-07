Fernando Sánchez, experto en finanzas personales: «A mis sobrinos no les regalo juguetes, pero cada mes les hago una aportación a una cartera de acciones y a un ETF»

En busca de hacer crecer el dinero más allá del salario, son muchas las personas que optan por invertir. Hacerlo de manera inteligente, con información y estrategias adecuadas, puede marcar la diferencia entre una buena decisión financiera y una pérdida innecesaria.

Fernando Sánchez, experto en mercados financieros y fundador del proyecto de educación financiera InvertirdesdeCero, ha explicado el sorprendente regalo que les hace a sus sobrinos en el pódcast Tengo Un Plan.

Sánchez explica que a sus sobrinos no les regala juguetes. «A mis sobrinos yo no les regalo juguetes, no soy el tío favorito, pero cada mes les hago una aportación a una carterita de acciones que tienen y a un pequeño ETF», revela.

La bola de nieve

«Ellos, lo que hay que comprender, es que esa bola de nieve del interés compuesto ya la han iniciado, y cuando tenga 20 años ya tendrán esa bola bien iniciada. Y el efecto del interés compuesto con algo como el tipo del tabaco de cuantía, es brutal», subraya. El interés compuesto es un concepto financiero que se refiere a los intereses que se generan no solo sobre el capital inicial invertido, sino también sobre los intereses acumulados en períodos anteriores. Es decir, es «interés sobre el interés».

«Cuando estos niños tengan 20 años y vean lo que les ha caído me van a querer», expresa. «No me ha regalado ningún juguete, pero mira lo que tiene. Eso para los padres es de las mejores cosas que pueden hacer por sus hijos. Obviamente, depende de la economía de cada un, pero eso es maravilloso, el poder darle ese regalo a tu hijo e ir instruyéndole a que luego lo continúe, no a que coja y se compre un coche; a que continúe ese legado y esa bola de nieve», concluye.