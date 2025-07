Miguel Benito, abogado, sobre la jubilación con 15 años cotizados: «Estas cantidades no están nada mal»

JUBILARTE CON 15 AÑOS COTIZADOS ¿Sabías que te puedes jubilar si has cotizado como mínimo quince años? En España, todos sabemos que para recibir las mejores pensiones de jubilación, lo normales cotizar entre 35 y 38 años, pero lo que no sabe tanta gente es que la ley también te permite jubilarte cuando has cotizado un mínimo de 15 años. Evidentemente, no vas a cobrar lo mismo que una persona que ha cotizado 38 años, pero la verdad es que las cantidades no están nada mal. Eso sí, recuerda que además, para poder cotizarte, debes haber llegado a la edad de jubilación y haber cotizado dos de sus quince años, en un período de los últimos quince años, en edad de trabajar. Mantente informado, síguenos. #jubilarte #jubilación #cotazación #cotizar #ley #legal #pensión #pensiones #laboral #laboralista #EmpleadoInformado