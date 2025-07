Un experto inmobiliario advierte: «Después del verano el alquiler va a desaparecer para muchos»

La vivienda es uno de los temas que más preocupa a los españoles, especialmente a los más jóvenes. Una demanda que no para de crecer, la oferta escasa y el interés de muchos inversores en los inmuebles como bien especulativo son el cóctel perfecto para que encontrar un piso se haya convertido en una odisea.

A todo esto se le suma que las medidas regulatorias no parecen terminar de dar con la tecla para revertir la situación. Muchos expertos en materia económica e inmobiliaria coinciden en que la situación no mejorará a corto plazo.

El experto en mercado inmobiliario y divulgador, Sergio Gutiérrez, va un paso más allá y asegura que, después del verano, «el alquiler va a desaparecer para muchos».

«Vienen tiempos complicados»

El divulgador vaticina un empeoramiento de las condiciones del mercado una vez terminada la temporada estival. «Vienen tiempos complicados, especialmente para los más necesitados», afirma Gutiérrez en un vídeo a través de la plataforma TikTok.

«Las rentas más bajas no van a poder alquilar, porque como no va a haber alquiler, ni alquiler social, siempre va a haber una persona que, cuando salga un piso va a tener mejores posibilidades para ser el inquilino, ya sea porque tenga más renta o porque no pueda declararse vulnerable», explica en el vídeo.

Detrás de los motivos para este deterioro, el inversor destaca una mayor exigencia de los propietarios debida a las condiciones del mercado y a las regulaciones. «Ya no pueden permitirse tener a un vulnerable como inquilino», afirma Gutiérrez.

Las nuevas medidas de muchos ayuntamientos y comunidades para paliar los efectos del alquiler vacacional también afectarán a los pisos en alquiler. En estas circunstancias, «los propietarios venderán o alquilarán el piso entero» mientras desaparece el tipo de alquiler que hoy consideramos «asequible y posible».

En el paisaje que dibuja el inversor, «si necesitas alquiler después del verano, lo más normal es que no vayas a poder».