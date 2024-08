La Policía avisa: esta 'broma' es un delito puede costarte cara

El desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Por ello, una de las labores de la Policía Nacional es la divulgación de información que ayude al ciudadano desde múltiples puntos de vista. Es frecuente que a través de su perfil de la red social X (antes Twitter) divulguen recomendaciones sobre seguridad ciudadana pero también sobre nuestras obligaciones.

En ocasiones, no conocemos la dimensión que pueden tener algunos de nuestros actos y, a pesar de saber que no son lícitos, no llegamos a imaginar las consecuencias legales que pueden tener para nosotros.

Incluso aquellos que pueden parecer casi una broma (de muy mal gusto, eso sí) como dejar sin pagar unas consumiciones en un local de hostelería trae consigo graves sanciones.

De hecho, en una publicación reciente la Policía Nacional ya lo advierte: "Hacer un simpa te puede salir muy caro". Si te vas sin pagar lo que estás consumiendo en un establecimiento podrías estar cometiendo un delito de estafa.

De multas a ocho meses de prisión

A través de un vídeo rápido en X una agente explica la tipología del delito que se estaría cometiendo. "Si te vas sin pagar lo que estás consumiendo en un establecimiento podrías estar cometiendo un delito de estafa", señala.

También aclara que las penas por ese acto "van desde multas en los casos leves hasta ocho años de prisión en los agravados"