El euríbor ha vuelto al mismo nivel al que se encontraba en el mes de julio. De hecho, a finales de septiembre ha marcado el mismo dato que hace dos meses: 4,149%. Esto significa que el indicador ha vuelto a pisar el acelerador.

Esto se debe, en parte, a la subida de tipos que llevó a cabo el Banco Central Europeo (BCE) el pasado 14 de septiembre. Todo indicaba que los tipos se iban a mantener como estaban, pero finalmente el organismo optó por la subida hasta situarlos en el 4,5%, un dato que no se registraba desde el año 2001.

“El euríbor se está viendo obligado a seguir la estela de los tipos de interés oficiales, que ya están 35 puntos básicos por encima”, asegura Simone Colombelli, director de hipotecas de iAhorro.

No obstante, la subida del euríbor no ha sido muy pronunciada, puesto que se mantiene entre el 4% y el 4,15% que el indicador lleva registrando durante los cuatro meses anteriores. ¿Esto significa que el euríbor no superará esos valores? “Una vez que superemos el 4,2% de media, la siguiente barrera que no tardaremos en alcanzar será la del 4,5%. De hecho, lo más probable es que, si el BCE no vuelve a tocar los tipos de interés oficiales en el próximo trimestre, terminemos el año con el euríbor en torno a ese 4,5%”, pronostica el director de hipotecas de iAhorro.

Teniendo en cuenta esta información parece que firmar una hipoteca variable no es la mejor idea, pero podría ser un producto a tener en cuenta para una persona que busque una financiación a corto plazo y que pueda asumir subidas en las cuotas.

Además, como los bancos apuestan por este producto las condiciones que tienen son bastante atractivas.

Ejemplo de ello es la hipoteca variable de EVO. Su TIN es del euríbor +0,48% (2,20% durante los dos primeros años) y su TAE del 4,43%. Todo ello siempre que se domicilie la nómina, prestación por desempleo o pensión superior a los 600 euros y se contrate un seguro de hogar.

Por su parte, la hipoteca Freedom de Banco Mediolanum está compuesta por un TIN del euríbor +0,79% (0,99% durante el primer año) y una TAE del 3,60%. Los requisitos que habrá que cumplir para firmar con estas condiciones son los siguientes: abrir una cuenta bancaria en la entidad, domiciliar ingresos recurrentes iguales o superiores a los 3.000 euros y contratar un seguro de vida.

Tampoco hay que olvidarse de la hipoteca variable de ING. Está compuesta por un TIN del euríbor +0,59% (2,55% durante el primer año) y una TAE del 5,15%. Las vinculaciones que serán necesarias en este caso son la domiciliación nómina, ingresar más de 600 euros al mes o tener un saldo mínimo de 2.000 euros diarios y la contratación de dos seguros (vida y hogar).

Asimismo, Openbank dispone de una hipoteca variable con un TIN del euríbor +0,60% (1,60% durante el primer año) y una TAE del 4,96%. No obstante, para disfrutar de estas condiciones habrá que cumplir numerosos requisitos: domiciliación de la nómina; contratar la luz y el gas con Repsol; utilizar la tarjeta de crédito de Openbank; adquirir dos seguros (vida y hogar) y realizar aportaciones en fondos de inversión o planes de pensiones comercializados por la entidad.

Si un usuario está comparando entre diferentes opciones también deberá tener en cuenta la hipoteca variable de BBVA. Su TIN es del euríbor +0,60% (1,99% durante el primer año) y su TAE del 5,41% siempre que se domicilie la nómina y se contraten dos seguros (de hogar y amortización de préstamos).