Si ya has hecho la maleta para tus vacaciones, el próximo paso es planear tu viaje: excursiones y presupuesto incluidos. Muchas veces no tenemos en cuenta lo que podemos llegar a gastar en verano, sobre todo si vamos al extranjero, donde es posible que nos encontramos con algunos obstáculos para usar nuestra tarjeta bancaria habitual. Las comisiones extra por sacar dinero en efectivo o, incluso, por pagar con ella suelen ser habituales si no usas la tarjeta adecuada.

"Las comisiones por sacar dinero en el extranjero pueden suponer entre 0% y un 4,5%, si lo que buscamos es disponer de dinero en efectivo, es mejor optar por una tarjeta de débito, puesto que las comisiones por la retirada son menos elevadas que las del crédito", señala Antonio Gallardo, experto en finanzas de iAhorro.

En caso de que estés pensando en una escapada en los próximos meses estas son algunas de las tarjetas que deberías tener el radar:

Revolut: Con la tarjeta de Revolut se puede pagar hasta en 150 divisas distintas al tipo de cambio real y sin comisiones. Además, sacar dinero tampoco tiene costes adicionales hasta un límite de 200 euros al mes. A partir de entonces se aplica una comisión del 2%.

Banco Mediolanum: Pagar con la tarjeta de este banco en un país extranjero no supone ninguna comisión y se pueden hacer hasta 52 retiradas de efectivo gratis, tanto en España como en el extranjero.

Evo Banco: Es otra de las entidades que se une a las comisiones 0% para pagar fuera de España y sacar dinero en otro país sin límites y sin una cantidad de dinero máxima. Por su parte, el coste por retirar efectivo de la entidad dentro de España es gratis en los hasta 18.000 cajeros adheridos a su red y en cualquier otro sin superar el límite de dos operaciones al mes.

Bnext: Con este banco es posible pagar sin comisiones a través de su tarjeta en el extranjero y permite hasta tres retiradas de efectivo gratis en España y la zona euro al mes.

N26: Dependiendo de la modalidad de su tarjeta cuenta con 3-8 retiradas de efectivo sin comisiones al mes y pagar con cualquiera de sus tarjetas en el extranjero está libre de costes.

ING: Esta entidad no cobra nada por usar la tarjeta en la zona comunitaria, pero tiene una comisión de 2 euros por sacar efectivo en cajeros automáticos de esos países y en España por sacar dinero sin mínimos en otros cajeros que no sean de ING, Euronet, Cashzone, Banca March y Cajeros Euro Automatic Cash.

"Las tarjetas de crédito son la opción deseable para viajar al extranjero porque tienen más seguros asociados y no te suelen cobrar por el cambio de divisa al pagar con ellas", apunta María Pérez, directora de Operaciones de Banqmi.

Consejos para escoger la tarjeta adecuada

Antes de escoger la tarjeta idónea para viajar es importante tener en cuenta una serie de aspectos que nos ayudarán a dar con la opción más adecuada.

Para la directora de Operaciones de Banqmi, “el primero de ellos sería contar con un presupuesto asignado que nos permita tener un control de lo que gastemos de más”. Por otro lado, conocer las comisiones asociadas a la tarjeta o los intereses por el pago aplazado del dinero también evitará que un endeudamiento mayor al esperado. Por último, en el caso de tener una tarjeta de crédito, modificar su límite para las vacaciones evitará que lo alcancemos y tengamos que pagar demasiado en el próximo recibo.