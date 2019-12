Aún estás a tiempo de encontrar trabajo en Vigo antes que finalice el año

¿Y si en los últimos días del año la Navidad te sorprende y encuentras el trabajo que andas buscando? Vamos a intentarlo con estas ofertas de empleo en Vigo.

Diseñador interiorista , programador web, desarrolladores, project manager, agentes telefónicos, técnicos de mantenimiento... Consigue el empleo que necesitas.









GRUPO IMAN

GRUPO IMAN selecciona:

Agentes telefónicos para Vigo

Publicado: 17/12/2019

- 8 vacantes.

- Jornada intensiva - tarde.

Iman Temporing Vigo selecciona teleoperadores/as para importante multinacional ubicada en la ciudad.



El trabajo consiste en la emisión de llamadas, al territorio nacional, para captar clientes en el sector de la telefonía o energía.



NO ES NECESARIA EXPERIENCIA!!! Por lo que si tienes un carácter extrovertido, don de gentes, facilidad de palabra y muchas ganas de trabajar... Te estamos esperando!!



Ofrecemos:

* Salario fijo+comisiones+incentivos

* Formación a cargo de la empresa

* Posibilidad de adquirir experiencia y/o trabajar en un sector en crecimiento

Requerimos:

* Carácter extrovertido

* Fluidez verbal

* Tolerancia a la frustración

* Conocimientos informáticos medios

* Disponibilidad para trabajar en cualquier turno de tarde



Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Agentes telefónicos en Vigo





ANANDA / CORUÑA selecciona:

INGENIERO/A DISEÑO MECÁNICO para O Porriño

Publicado: 17/12/2019

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Seleccionamos un Ingeniero/a de Diseño Mecánico para empresa de ingeniería situada en Porriño ( Pontevedra).

Mínimo de experiencia de 3 años en gestión de proyecto en empresa de maquinaria, ferrocarril o automoción. Conocimiento y manejo de CAD 3D ( Solidworks).

Capacidad de relación con proveedores y fabricantes.

Se ofrece contrato indefinido y salario a negociar dependiendo de las capacidades.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de INGENIERO/A DISEÑO MECÁNICO en O Porriño





Gi Group Spain selecciona:

RESPONSABLE DE TRÁFICO para Vigo

Publicado: 13/12/2019

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Gi Group selecciona para importante multinacional del sector de la alimentación, un o una Responsable de Tráfico.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de RESPONSABLE DE TRÁFICO en Vigo

TÉCNICO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL (H/M) para Vigo

Publicado: 13/12/2019

- 3 vacantes.

- Jornada completa.

Seleccionan para multinacional puntera en el sector de la automoción, un/a TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, con experiencia en el sector que busque un desarrollo profesional.

Funciones:

- Realización del mantenimiento tanto preventivo como correctivo de la maquinaria industrial.

- Atención de averías eléctricas, mecánicas, neumáticas e hidráulicas



Para inscribirse y más información en oferta de empleo de TÉCNICO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL (H/M) en Vigo

INGENIERO DE PRODUCCION JUNIOR (H/M): para Vigo

Publicado: 13/12/2019

- Jornada completa.

Funciones:

- Planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos de la unidad de producción.

- Responsable del proceso de mejora continua del área técnica y productiva.

- Liderar el despliegue de herramientas Lean Manufacturing.

- Reportar a Gerencia en cuanto a los procesos productivos y el funcionamiento de la planta, siendo responsable de la consecución de los objetivos marcados en cuanto a costes, plazos, y calidad.

- Coordinación y gestión de equipos.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de INGENIERO DE PRODUCCION JUNIOR (H/M): en Vigo





VERINGER INGENIERIA selecciona:

PROJECT MANAGER VIGO

Publicado: 17/12/2019

- Jornada completa.

International company in Vigo is looking for candidates who can manage multi-discipline capex projects involving complex process equipment and utilities, preferably in GMP environments. Candidates should have a minimum of five years' experience managing projects in at least one of the following sectors: Life Sciences, Healthcare, Fine Chemicals, Food and Drink.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de PROJECT MANAGER VIGO





Thinking lab selecciona:

PROGRAMADOR DESARROLLADOR DE APPS para Vigo

Publicado: 18/12/2019

Agencia incorpora desarrollador/a iOS (Swift) y/o Andriod (Kotlin, Java). Se valorará experiencia con + node.js como backend y la capacidad de trabajo con otras herramientas habituales en el cargo.

Interesantes condiciones e incorporación inmediata.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de PROGRAMADOR DESARROLLADOR DE APPS en Vigo

PROGRAMADOR WEB para Vigo

Publicado: 18/12/2019

Buscamos programador web con conomientos reales de HTML5, CSS, PHP, mySQL, Javascrpt, jQuery y otros estándares habituales, así como acostumbrado a trabajar en equipo. Buscamos una persona apasionada de la web y con ganas de afrontar nuevos proyectos. Incorporación inmediata.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de PROGRAMADOR WEB en Vigo

DISEÑADOR DE STANDS INTERIORISTA para Vigo

Publicado: 18/12/2019

Empresa de diseño y construcción de stands en Vigo y Madrid incorpora profesional de interiorismo y decoración.

Se precisa experiencia en construcciones efímeras y decoración de locales comerciales.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de DISEÑADOR DE STANDS INTERIORISTA en Vigo