¿Tu perro se cela de tu bebé? Cómo gestionar la situación cuando la familia crece

Aproximadamente 30 millones de mascotas conviven en los hogares españoles. Así lo revelan los datos más recientes de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía (ANFAAC), que asegura que hubo un gran incremento de los censos de animales de compañía durante la pandemia.

Así, la situación más habitual en las familias y parejas ya es compartir techo con uno o dos peludos que reciben el mismo trato y mimo que recibiría otro ser humano en la unidad familiar. ¿Pero qué sucede cuando esta crece y el amor hacia el animal tiene que ser compartido con otra criatura?

No son pocas las familias que se plantean esto a la hora de decidir dar la bienvenida al mundo a un bebé. Muchas temen la reacción de su mascota cuando llegue el momento de presentarle a esa personita que, con un poco de paciencia y cariño, terminará convirtiéndose en su mejor compañero de juegos.

Cómo saber si el perro está «celoso»

En primer lugar, es importante resaltar que los perros no experimentan las mismas emociones que los humanos, por lo que la «envidia» que puede sentir nuestro can cuando aparezca en escena el nuevo miembro de la familia no es exactamente como la que sentiría un humano.

Como explican los expertos de la Escuela de Formación Canina, asentada en Barcelona, en su página web, si el perro se muestra agresivo o reacio ante la figura del bebé, «la causa puede ser la disputa por sus objetos, la posesión de la comida, huesos, juguetes o simplemente por algo nuevo que le sorprende o le asusta». Muchos perros, en vez de comportarse de forma agresiva, presentan signos de un estado de ánimo alicaído.

La marca de comida para mascotas Advance Affinity describe en su blog los comportamientos que demuestran que nuestro peludo se siente algo «celoso»:

Ladra cuando te acercas al bebé.

cuando te acercas al bebé. Intenta llamar tu atención .

. Procura permanecer a tu lado.

Muestra acciones de límite (como gruñir o enseñar los dientes).

Actúa normal si el nuevo miembro de la familia no está cerca de su territorio.

de su territorio. Muestra total interés cuando estás con el nuevo cachorro o familiar.

cuando estás con el nuevo cachorro o familiar. Se esconde (lo que supone un signo de debilidad ante la nueva situación que no puede controlar).

La presentación correcta

Un perro oliendo a un recién nacido. / Envato

Por todo ello, para evitar situaciones desagradables que podrían derivar en el abandono del animal, desde la Escuela de Formación Canina detalla cómo se debería hacer la presentación entre el can y el pequeño, que aconsejan que sea «lo antes posible, para que lo integre en la manada o familia».

En primer lugar, el perro debe estar completamente limpio y aseado para evitar cualquier tipo de contagio al bebé. «Una vez controlada la cuestión sanitaria, colocaremos al niño sobre una manta y permitiremos que el perro se acerque y le huela; no es extraño que se le escape algún lametón y no por esto debemos aterrorizarnos», explican los expertos.

Es probable que nuestra mascota tarde un poco en inspeccionar por completo al bebé, pero debemos permitir que lo huela con calma y después, tras limpiar al pequeño los lametazos, dejaremos que el perro se tumbe junto a su cuna. «De esta forma tenderá a integrarlo en el grupo o manada. No olvidemos que dormir junto al bebe refuerza el instinto de cohesión», concluyen.

Por supuesto, no todas las situaciones son iguales y ante cualquier complicación en la convivencia, no debemos dudar en ponernos en manos de los expertos.