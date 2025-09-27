Arranca la novena edición del Foro de Educación, el mayor evento educativo de Galicia

La novena edición del Foro de Educación, promovido por FARO, ha celebrado su inauguración este viernes en el Auditorio Mar de Vigo. El evento, referente tanto entre docentes como familias, se prolongará hasta el sábado por la tarde, con una serie de ponencias y talleres a cargo de destacadas personalidades a nivel nacional. La novedad de este año radica en que la asistencia contará como formación oficial homologada por la Consellería de Educación.

El director del diario decano, Rogelio Garrido, se encargó de abrir la cita a través de una anécdota con la que reflejó el peso que supone para un estudiante la primera impresión de un profesor. «Ejercéis una enorme influencia sobre los alumnos y sobre los padres y madres», destacó sobre ello. Finalmente, remarcó: «En Faro, seguiremos poniendo todo nuestro empeño para que en las aulas haya cada vez más profesores "loquísimos y loquísimas" -en el buen sentido, según la jerga más juvenil-», en relación precisamente a la historia de carácter personal que relató.

Tras Garrido, subió al estrado Luisa Sánchez, la vicepresidenta de la Deputación de Pontevedra. «Lo que estáis haciendo es crear futuro y formando a personas que el día de mañana tomarán decisiones en lo social y colectivo», subrayó. Al mismo tiempo, abundó: «Muchos estáis aquí ampliando conocimientos y mostrando inconformismo, no conformándoos con saber enseñar, sino queriendo hacerlo cada día mejor».

DIRECTO | IX Foro de Educación Faro Educa: arranca el mayor evento educativo de Galicia. / R. V.

Otro de los participantes en la apertura fue el rector de la Universidade de Vigo, Manuel Reigosa. «Precisamos un mundo en igualdade e inclusivo, e todo iso conséguese dende a aula, por iso o que facedes importa. Grazas», apeló a los maestros.

El discurso del conselleiro de Educación, Román Rodríguez, se mostró en la misma línea: «Quero agradecer a vosa ilusión, ganas e motivación. O voso traballo repercute nos vosos alumnos, nas aulas e no futuro de Galicia».

El alcalde de Vigo cerró el estreno institucional del Foro de Educación con un mensaje de agradecimiento igualmente: «Quero amosar o meu orgullo polo voso traballo, docentes, porque o futuro da sociedade o marcan os docentes. A vosa presenza aquí é unha gran mostra da vosa vocación».

Después de la inauguración oficial del evento, se inició el turno de las ponencias con 'El guion de tu vida', a cargo del productor de cine Miguel Ángel Tobías. «Las dos profesiones más importantes son, sin duda, la de los sanitarios y la de los docentes», recalcó.

Paralelamente, en el mismo sentido de las disertaciones escuchadas anteriormente, continuó: «Es importante que la gente de la educación sepáis que tenéis la capacidad de que niños y adolescentes sean conscientes de que ellos pueden rellenar las páginas de su vida, tienen ese derecho».

Más talleres y ponencias el sábado

Tras Miguel Ángel Tobías, las ponencias seguirán a lo largo del sábado. La primera intervención, programada a las 09.00 horas, llevará la firma del filósofo José Carlos Ruíz, quien abordará la importancia de cultivar el criterio propio. A continuación, será el turno de la psicóloga Vanessa Rodríguez Pousada. Su conferencia será un espacio de reflexión colectiva sobre cómo educar en sexualidad desde una mirada crítica e inclusiva.

La programación de ponentes de la mañana se ampliará con el catedrático Toni Solano, que reflexionará sobre los retos y posibilidades del sistema educativa; y con la psicóloga y psiquiatra María Velasco, quien ofrecerá herramientas a las familias para criar con salud mental. La última participación será la del divulgador y docente Oriol Rosell con 'Por qué no te gusta el reguetón (y a tus hijos, sí)', un título que ya deja entrever de qué hablará el experto.