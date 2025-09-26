DIRECTO | Arranca la novena edición del Foro de Educación, el mayor evento educativo de Galicia

La novena edición del Foro de Educación, promovido por FARO, celebra su inauguración este viernes a partir de las 19.00 horas en el Auditorio Mar de Vigo. El evento, referente tanto entre docentes como familias, se prolongará hasta el sábado por la tarde, con una serie de ponencias y talleres a cargo de refrentes a nivel nacional.

La novedad de este año radica en que la asistencia al foro contará como formación oficial homologada por la Consellería de Educación.

Tras la inauguración oficial del evento, este viernes el productor de cine Miguel Ángel Tobías será el primero en subirse al escenario . Su charla titulada «El guion de tu vida» invita a imaginar nuestra vida como un guion que se escribe a diario.

El grueso de las ponencias se desarrollará a lo largo del sábado. La primera intervención, programada a las 09.00 horas, estará a cargo del filósofo José Carlos Ruíz, quien abordará la importancia de cultivar el criterio propio. A continuación será el turno de la psicóloga Vanessa Rodríguez Pousada. Su ponencia será un espacio de reflexión colectiva sobre cómo educar en sexualidad desde una mirada crítica e inclusiva.

La programación de ponentes de la mañana con el catedrático Toni Solano, que reflexionará sobre los retos y posibilidades del sistema educativa; la psicóloga y psiquiatra María Velasco, quien ofrecerá herramientas a las familias para criar con salud mental. La última conferencia será la del divulgador y docente Oriol Rosell, «Por qué no te gusta el reguetón (y a tus hijos, sí)», un título que ya deja entrever de qué hablará el experto.