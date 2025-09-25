Mañana, viernes 26 de septiembre, dará comienzo el Foro de Educación, un evento promovido por FARO que celebra ya su novena edición bajo la premisa de ser un punto de encuentro para todos los agentes de la comunidad educativa y las familias. Así, durante el viernes y el sábado, el Auditorio Mar de Vigo se convertirá en escenario de diversos talleres y conferencias que abordarán todas las aristas del ámbito educacional: salud mental, arquitectura con enfoque pedagógico, cultura musical juvenil, filosofía y otras variadas temáticas, presentadas por expertos de referencia a nivel nacional.

La gran cita educativa de Galicia arranca este viernes en Vigo

Como novedad, la asistencia al Foro contará este año como formación oficial homologada por la Consellería de Educación; una ventaja de especial interés para estudiantes de oposiciones de enseñanza o docentes, ya que figurará en sus méritos de cara a la obtención de plazas, traslados y otras promociones.

Tanto los talleres como las ponencias equivaldrán a 12 horas formativas certificadas por la Xunta de Galicia. Gracias a ello, participar en el Foro de Educación servirá como comprobante oficial de los conocimientos adquiridos en las áreas que se traten estos días, abriendo al público un mayor abanico de oportunidades profesionales relacionadas con el organismo público.

Las entradas para algunas de las sesiones teórico-prácticas (que tienen un precio simbólico de un euro) ya están agotadas, pero todavía es posible adquirirlas a través de la tienda online de FARO.

Una ventana al conocimiento

La novena edición del Foro de Educación será una de las más completas y variadas en cuanto a temáticas. Tras la inauguración oficial del evento, este viernes el productor de cine Miguel Ángel Tobías será el primero en subirse al escenario . Su charla titulada «El guion de tu vida» invita a imaginar nuestra vida como un guion que se escribe a diario.

El grueso de las ponencias se desarrollará a lo largo del sábado. La primera intervención, programada a las 09.00 horas, estará a cargo del filósofo José Carlos Ruíz, quien abordará la importancia de cultivar el criterio propio. A continuación será el turno de la psicóloga Vanessa Rodríguez Pousada. Su ponencia será un espacio de reflexión colectiva sobre cómo educar en sexualidad desde una mirada crítica e inclusiva.

La programación de ponentes de la mañana con el catedrático Toni Solano, que reflexionará sobre los retos y posibilidades del sistema educativa; la psicóloga y psiquiatra María Velasco, quien ofrecerá herramientas a las familias para criar con salud mental. La última conferencia será la del divulgador y docente Oriol Rosell, «Por qué no te gusta el reguetón (y a tus hijos, sí)», un título que ya deja entrever de qué hablará el experto.

Manos a la obra

Además de estas intervenciones, tanto el viernes como el sábado se desarrollará una docena de talleres de carácter más práctico, impartidos por diferentes profesionales de la educación. Todos se celebrarán de forma simultánea; el viernes a partir de las 17.00 y el sábado, desde las 17.30 horas.

Los asistentes gozan de una gran variedad de temáticas, pasando por herramientas para la inclusión del alumnado con autismo o NEAE, recursos digitales con propósito o sexología hasta prácticas restaurativas de convivencia, enseñanza a través de la literatura o diseño de espacios educativos con perspectiva pedagógica y emocional.

Nueve ediciones

El Foro de Educación, impulsado por FARO, cuenta con el apoyo del Concello de Vigo, la Diputación de Pontevedra, la Xunta de Galicia, la Universidade de Vigo y el patrocinio de Vegalsa-Eroski y FCC. El evento es la mayor cita educativa de Galicia y reúne cada año a centenares de profesionales y familias que comparten la creencia de que el aprendizaje no ocurre únicamente dentro de la escuela.