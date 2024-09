Facer é aprender: apúntaste aos retos STEAM?

De que falamos cando falamos de “inclusión”? A atención á diversidade é un dos temas principais nas mesas da comunidade educativa, así como a necesidade de adaptar os currículos das escolas e o xeito de ensinar aos diferentes tipos de alumnos e alumnas que chegan a aula cada curso.

Tendemos a relacionala coas diferencias físicas, pero a diversidade refírese tamén aos distintos modelos de familia, aos niveis económicos, as emocións... “A inclusión trascende as aulas, afecta á vida diaria das persoas na súa participación na sociedade, no emprego, na sanidade, no ocio … en definitiva, ao dereito a ser e estar en claquera ámbito da vida dunha persoa” explican dende AGAMPI, nestas semanas previas ao seu obradoiro STEAM para docentes inclusivos, que se presentará no VIII Foro de Educación os días 20 e 21 de outubro.

As mestras de pedagoxía terapéutica Paula Carreiro Prieto, María del Carmen Mora Domínguez e Rita Reza Losada insisten en que a inclusión fai referencia “ao sentimento de pertenza no grupo. Pertencer significa poder participar de xeito activo no día a día da clase, non estar situado nun lugar da aula e só poder realizar algunhas tarefas. A inclusión é a participación e o éxito de todo o alumnado.”

E para iso debemos eliminar as barreiras que impoñemos nas aulas, na accesibilidade, na comunicación... coa fin de acadar esa presenza e esa participación da que falamos.

Para logralo, neste obradoiro as pedagogas de AGAMPI tratarán de dar recursos e ideas para atender a diversidade a docentes multiniveis a través dunha metodoloxía activa e participativa: “Recorreremos diversas estacións de aprendizaxe con retos STEAM (un para cada unha da súas siglas: ciencia, tecnoloxía, artes e matemáticas). En cada mesa encontraremos actividades multiniveladas e con adaptaciones ás necesidades de alumnado diverso.”

Docentes mediadores en todos os cursos

Ademais, atoparán QRs con recursos e materiais multinivel e adaptados a diferentes situacións, para poder acceder a eles despois do obradoiro: “O tempo manda, polo que resulta imposible realizar in situ todas as actividades. A meirande parte das que desenvolveremos no obradoiro serán manipulativas, e polo tanto máis achegadas aos docentes de Infantil, xa que é o material máis cómodo e accesible. Pero hai para todos os niveis” explican as pedagogas.

Así, este obradoiro pretende dar respostas e, sobre todo, estratexias coas que favorecer a inclusión de forma transversal. “Especialmente sen que implique un esforzo excesivo para os docentes, xa bastante sobrepasados, e coa idea de fomentar a cohesión grupal e a autoestima individual e colectiva dos estudantes".

Autoconceptos e confianza

“Canto mellor sexa o autoconcepto e a autoestima que teña cada neno ou nena mellor asumirá os retos que se lle plantexan a diario” explican desde AGAMPI.

Deste xeito, a autoestima dos estudantes é a que lles axudará a traballar e enfrentarse a cada proxecto sen prexulgarse : “Sentirnos capaces de facer algo é o primeiro paso para poder conseguilo. Se temos medo a facer as cousas non chegaremos a aprender nunca. Facer. entrenar, practicar... é aprender”.

E dentro do aprendizaxe, sacar de cada día o mellor axudará á convivencia do grupo, ao respeto entre diferentes alumnos, creando o mellor ambiente para traballar.

“Non hai un alumno igual a outro e cada un deles leva unha mochila ao lombo coa que ten que lidiar, traballar e convivir. E nós, os docentes, debemos ser os mediadores e os favorecedores da aprendizaxe que se esforcen en eliminar as barreiras que ten o noso sistema educativo para que todo o alumnado teña acceso a unha educación de calidade”.

Insisten así en que o importante non é a etiqueta que teña ou que queramos poñer ao alumando, se non as estratexias e medidas que toda a comunidade educativa pon a súa disposición para favorecer a aprendizaxe, sexa cal sexa a súa historia persoal.

“No noso obradoiro pasaremos xuntos momentos de diversión e aprendizaxe” rematan as pedagogas, cos ollos postos nos días 20 e 21 de setembro.