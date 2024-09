A medida que medran, constrúen un eu novo: queres acomañalos?

Os modelos de crianza, en consonancia co modo de vida, cambian segundo as épocas. Os modelos de roles dos anos sesenta formaban nais complacentes e ___ e pais independientes e emocionalmente fríos. As prioridades eran manter a todos os compoñentes da familia (tradicional)en orde. A partires dos 80 e, especialmente visible dende os 2000, comezamos a virar as prioridades na educación. Os modelos binarios semellan caducados, as nais poden vivir máis aló delas e os pais poden coidar ademásis de manter.

E o máis importante, os valores quedan obsoletos e o que buscamos coa crianza non é nenos perfectos, senon nenos felices.

Do vientre materno ao instituto

Cambiaron os marcos, e medrar convertiuse nunha viaxe na que os cativos (e adolescentes) precisan máis que nunca a axuda dos seus pais, familiares ou coidadores, “aínda que moitas veces, ao chegar á pubertade, énchense de pinchos” rí Alexandre García Caballero, que presenta no VIII Foro de Educación dous obradoiros (que forman parte dun todo) que falan deste acompañamento.

“Axudando a medrar cando cambian os marcos: infancia” invita a reflexionar sobre os modelos de crianza de hoxe en día, as dificultades que entrañan, os didstintos modelos de familia e como cambia todo a medida que os fillos e fillas medran: “Non hai unha guía clara para a crianza, cada caso será diferente. Pero se o obxectivo final é a felicidade, que medios imos tomar para conseguilo?” explica o García Caballero, psiquiatra e investigador.

“Cada vez que chega un neno ou nena ao mundo temos que atoparlle un lugar, e ese lugar hai que crealo. A construción dese espacio pasa por decidir unha serie de factores: onde vai durmir? cando lle quitamos o chupete? cando debe aprender a ir ao baño sen axuda?” Así, no obradoiro se creará un debate coral onde os asistentes poderán opinar e aprender sobre ese camiño, sobre o acompañamento aos menores a medida que medran “dende o vientre materno ata a chegada da puberdade”. O experto utilizará diferentes marcos teóricos para describir aos asistentes os procesos de autoestima básica dende o vencello co adulto primordial ata a construcción do ideal do eu e o inicio da adolescencia.

A medida que un neno gaña autonomía tamén gaña autoestima, conformando a súa identidade

O gran desprendemento: a adolescencia

No segundo obradoiro, “Axudando a medrar cando cambian os marcos: puberdade e adolescencia”, situámonos no seguinte nivel.

“Un bo pai é o que puidendo dar todo, non o da: só da o que se necesita”, sinala García Caballero neste momento de tensión como é o de ter un adolescente na casa. “Partindo desa premisa podemos acompañalos na puberdade, onde o crecemento baséase nun proceso de desprendemento dos pais e un avance na autonomía”.

A puberdade empeza co proceso de loito polo corpo infantil e continúa cun proceso de elaboración do ideal do eu, identificación co grupo de pares e pescuda identitaria. “Desprendémonos do eu que fomos e creamos un eu novo, porque o meniño ou meniña que había na casa non se corresponde co rol que queremos vivir na ESO: o primeiro que fan o aterrizar no instituto é cambiar a forma de vestir! Todo de negro, zapatillas novas... Todo se corresponde co proceso de loito”.

É o momento de dixerir os ideais que os pais sementaron nas cabezas durante ese primeiro acompañamento, quedando co que realmente lles interesa e botando fora o que non lles identifica.

No obradoiro veremos como este proceso canónico se ve afecado polos cambios subxectivos e ideolóxicos das últimas décadas e que efectos ten sobre a saúde mental na adolescencia. E sobre todo, botaremos man para ver que parte dese proceso se atasca e como evitalo.

Ademais dos obradoiros, Alexandre García Caballero ofrecerá unha ponencia que completa a triloxía teórica da súa presencia no Foro: “Axundando a medrar cando cambian os marcos: acoso”.