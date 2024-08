“Saber valerse por uno mismo es la fuente principal de la autoestima”

Considerada una de las grandes referentes de la salud mental en España, la Doctora en Psicología Clínica y de la Salud Laura Rojas-Marcos es conocida por su labor como terapeuta e investigadora, además de haber contribuido a la divulgación en su campo a través de libros y conferencias. El 21 de septiembre desembarcará en el VIII Foro de Educación Faro Educa para abordar la ponencia “La vida es cambio y el cambio es vida. Todo cambia y nada es inalterable” .

- Tengo la sensación de que todo cambia muy rápido, ¿es solo eso?, ¿una sensación?

- Desde luego es muy generalizada. Yo estoy contigo también. Al final, se dice que vivimos en el mundo VUCA (VICA en castellano), un mundo volátil, lleno de incertidumbre, complejo y ambiguo y eso produce estrés.

- El ámbito educativo es un espejo de esta realidad…

- Todo está evolucionando muy rápido: los estilos de enseñanza, los procesos de aprendizaje. Cada vez hay más información y la digitalización también nos está obligando a todos a adaptarnos. Si enseñamos que los cambios y la incertidumbre son algo natural y esperable podemos ofrecer tanto a los chicos como a los profes herramientas para poder sobrellevar estos cambios.

- ¿Por qué nos cuesta tanto enfrentarnos a la incertidumbre?

- No deja de ser una fuente de ansiedad porque estamos hablando del no saber; y aprender a gestionar los ‘no sé’ es también aceptar que no tenemos el control sobre todo.

- En un mundo ‘VUCA’, ¿la resiliencia es la ‘gran’ herramienta de las nuevas generaciones?

- La resiliencia nos habla de aprender de las experiencias, de los golpes que nos da la vida. En esta época de tantos cambios, no solo tenemos que aprender a superar las dificultades, sino también a reinventarnos, a reiniciarnos y eso significa aprender a tomar decisiones. Una de las cosas que estamos observando los que trabajamos en salud mental es que, ante tantísimas oportunidades y posibilidades, mucha gente joven sufre FOMO (por sus siglas inglés: Fear Of Missing Out), el miedo a perderse algo. Al final, de esa necesidad de estar involucrados en todo surge una falta de foco.

- ¿Cómo ajustamos el foco?, ¿cómo aprendemos a tomar decisiones?

- Como aprendemos todo: practicando a través de la prueba y el error; analizando, evaluando y priorizando; distinguiendo lo que es urgente de lo que es importante. Después, hay varios factores que nos van a ayudar en esta toma de decisiones, en ese proceso de adaptarnos a los cambios y de reinicio y el primero es conocernos a nosotros mismos: si sabemos cómo somos, nuestros gustos y nuestras habilidades… No solo vamos a saber identificar nuestro camino en la vida, sino también a las personas adecuadas que nos acompañarán en ese camino.

- ¿Lo mismo ocurre con las emociones?

- El aprender a parar a pensar en lo que sentimos, sin miedo a mirarse en el espejo, es muy importante. A muchos de mis pacientes cuando me encuentro con ellos lo primero que les digo es que parte de mi acompañamiento incluye ayudarles a llamar a las cosas por su nombre. Es doloroso ¿no? Puede ser muy doloroso reconocer un sentimiento de envidia, o de ira o de culpa, pero si tú lo analizas sin juzgar, podrás gestionarlo y pasar página.

- El autoconocimiento es el primer pilar, pero hay más…

- Otro de los elementos tiene que ver con los hábitos. Hablo de hábitos positivos y saludables como la alimentación, el descanso, el saber desconectar — que hoy en día parece que está mal visto cuando es tan necesario para nuestro descanso y para nuestra creatividad—; pero también de otros que a mí me gustan mucho como son entrenar el músculo de la fuerza de voluntad, del autocontrol, de la tolerancia a la frustración.

Las personas que aprenden a través de la práctica a gestionar sus emociones se sienten más seguras de sí mismas, tienen mayor probabilidad de conseguir sus objetivos y de ser más felices.

- ¿Qué actitud tienen las personas que son más felices?

- Suele ser una actitud optimista, relacionada con lo que se denominan las tres “P”: su estado de ánimo suele ser más permanente; personalizan más: se hacen responsables de sus éxitos y de sus fracasos, tienen más confianza en sí mismos; y permeabilidad: han sabido ir construyendo compartimentos para que un problema en un ámbito determinado de su vida no salpique al resto.

- Cómo inculcamos todo esto a los más pequeños?

A través del juego y del humor sano y, por supuesto, también del ejemplo que les damos.

- ¿Debemos pedir ayuda a nuestros hijos?

- Ayuda en el sentido de contribuir. Es importante transmitir a los niños que pueden contribuir al bienestar de la familia porque eso les permite sentirse útiles. Veo a muchos adolescentes con falta de confianza en sí mismos porque a lo mejor no han tenido oportunidad de asumir responsabilidades. La falta de confianza lleva al miedo y el miedo a la parálisis por análisis, a los problemas en la toma decisiones que hablábamos antes. En este sentido, creo que también debemos de enseñarles la diferencia entre derechos y deberes.

- ¿No hay que sobreproteger?

No hay que olvidar que es a través de los desafíos y de los retos donde uno aprende a valerse por sí mismo, que es la fuente principal de la autoestima. Y esto no va solo dirigido solo a los niños, sino también a los adultos. Yo misma intento aplicarlo: hacer algo que nos cueste trabajo o que sea un reto es como ir al gimnasio de la autoestima, esa cajita de herramientas que nos ayudará en las dificultades.

- ¿Qué es lo primero que metemos para que esa ‘cajita’ de nuestros hijos vaya tomando forma?

- Seguridad, protección, mensajes coherentes y cariño constante.

- Un mensaje para los profes ahora que vuelven al cole

- Poquito a poco. Tras el merecido descanso con el ordenador apagado, que se tomen el tiempo necesario para retomar el ritmo e ir produciendo la nueva rutina y, si pueden: jugando, con los alumnos y consigo mismos, introduciendo retos que les motiven, ilusionándose…