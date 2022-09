Comenzar a establecer límites a los niños desde muy pequeños para después seguir imponiéndolos a los adolescentes y jóvenes en el uso de internet así como del móvil –especialmente de las redes sociales– es vital para su salud pero también para la sociedad. Esta es la conclusión que se puede extraer de la conferencia conjunta que facilitaron ayer el profesor Antonio Rial Boubeta y el psiquiatra Alexandre García Caballero bajo el título “Salud mental, adicciones y convivencia en la adolescencia digital”.

La charla la impartieron en el VI Foro Educación que organiza FARO DE VIGO, que prosigue hoy en el Auditorio Mar de Vigo de la ciudad olívica y en el que se han inscrito cerca más de 670 personas. En el acto de inauguración ayer, introducido por la periodista Carla Mañas, intervinieron el alcalde de Vigo, Abel Caballero (de forma telemática); el conselleiro de Educación, Román Rodríguez; la presidenta de la Deputación de Pontevedra, Carmela Silva; y el director de FARO DE VIGO, Rogelio Garrido.

Xandre García Caballero comenzó con una introducción señalando los principales problemas en salud mental que presentan los jóvenes hoy en día en las consultas de psiquiatría del Sergas. Entre ellos, citó los intentos de suicidio así como las autolesiones, la ansiedad, depresión, acoso, estrés académico o el uso patológico de internet así como del juego, todo ello vinculado, según su punto de vista, a la falta de límites.

No obstante, García Caballero no solo colocó el foco en los jóvenes, también analizó cómo lo afrontan los progenitores y la propia sociedad. En este punto, señaló que en las últimas décadas ha cambiado completamente mandato social de lo que se espera que sean los niños de mayores.

Recordó que en los años 60, los padres tenían diversas aspiraciones para sus hijos. En el caso de un varón, se pedía que el hijo de mayor fuese bueno, trabajador, que se casara, que tuviera hijos y que no tuviera vicios.

En el caso de una niña, el imaginario social ansiaba que en el futuro fuera sana, trabajadora, limpia, honrada, que se casara, tuviera hijos, fuese obediente y cuidadora y que fuese independiente del hombre, es decir, que tuviese estudios.

“Hay que poner límites porque el límite ayuda a crecer, no a obedecer” Alexandre García - Psiquiatra

A día de hoy, el imaginario social ha reducido a prácticamente tres deseos el futuro de sus hijos e hijas: que sean sanos, que hagan lo que les guste y que sean felices.

Y para saber qué hacer para ser feliz se deposita la atención en la publicidad pero, sobre todo, en las redes sociales de manera que sentimos que “tenemos que ser felices de forma obligada” y siguiendo el camino –añadió Rial Boubeta– de gammers, instagrammers, tiktokers o youtubers que dan la sensación de conseguir todo lo que quieren de forma instantánea y sin esfuerzo, añadió García Caballero.

Este explicó que se ha instaurado una especie de ley social: “Vivimos para ser felices y criamos para dar felicidad”. Por esta norma, la persona adulta buscar dar toda la felicidad posible a sus hijos. En primer lugar, procura ser feliz él o ella misma y, en caso de conflicto, se prioriza la felicidad del hijo o hija.

Como consecuencia, hay confusión a la hora de poner límites y entra en litigio la felicidad de la crianza con la del adulto lo que provoca en este último confusión, cansancio y malestar al tiempo que se vuelve inconsistente con los límites. Es decir, no es capaz de mantenerlos.

Para que la audiencia lo entendiera mejor, puso diferentes ejemplos de prácticas contrarias a límites. “Un niño de seis años se cae en el parque y va corriendo hacia su madre para darle una calada a la teta. La utiliza para consolarse. ¿Cuál será el paso siguiente para consolarlo cuando tenga más años? ¿Cuántos niños conocéis que solo comen salchichas?”, preguntó.

El psiquiatra abogó por ayudar a los pequeños a crecer ganando autonomía. Pero, sobre todo, subrayó una necesidad: “Hay que poner límites porque el límite ayuda a crecer, no a obedecer”. Asimismo facilitó un consejo: no dar a los hijos todo lo que piden sino facilitarles “M.A.N., la mínima ayuda necesaria”.

Tras su charla amena, tomó la palabra el profesor e investigador Antonio Rial Boubeta quien comenzó también una charla muy cercana y amena indicando que hoy en día “ser adolescente es muy complejo. Nuestros hijos tienen el imperativo de ser felices y ¿dónde está el listón de la felicidad? En las redes sociales”. Como consecuencia, reflexionó, “están condenados a tener problemas emocionales, a tener crisis de identidad sexual. En la última década, según las fuentes oficiales, el consumo de porno se duplicó. Lo que se espera para el primer acercamiento sexual entorno a los 13 o 14 años es lo que ven en el porno. Recomiendo a los padres que vean porno porque es de lo que se están alimentando sus hijos”.

Preguntó: “¿Se está facilitando educación afectiva sexual en los colegios, en los hogares?”. La respuesta del auditorio fue contundente: no. “Deberíamos –reflexionó como mensaje a docentes, progenitores pero, sobre todo, a autoridades políticas– invertir un poco más ahí porque eso está modulando y condicionando su desarrollo personal, su identidad”.

Boubeta también habló de la adolescencia digital. “Los adolescentes se crían en el marco de relaciones que son las redes sociales”, de ahí que las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) hayan pasado a ser las TRIC (Tecnologías de las Relaciones, Información y Comunicación).

“La gestión de la tecnología por los adolescentes es un problema de salud pública” Antonio Rial Boubeta - Profesor-investigador

Hilando poco a poco Boubeta fue introduciendo al auditorio en las adicciones tecnológicas para apuntar que “el 25% de los adolescentes está enganchado a las redes sociales”.

Además, recalcó: “La gestión de la tecnología por los adolescentes es un problema de salud pública” (...) Igual hay cosas que no se están haciendo bien. Los expertos dicen que la capacidad que tengamos como sistema educativo, tribu o familias de gestionar lo que tenga que ver con las tecnologías es una de las claves para que nuestros hijos sean individuos sanos. Parte de su salud va a pivotar en esto”.

Para entender por qué el mal uso de la tecnología está siendo ya un problema, Antonio Rial Boubeta presentó datos del informe “Impacto de la tecnología en la adolescencia”. Este estudio busca fomentar el uso saludable de las TRIC.

De ellos destacó que más de la mitad de los adolescentes reconoció llevar el móvil para su habitación durante la noche. De hecho, uno de cada cinco (casi el 22%) se conecta a partir de medianoche todos o casi todos los días de la semana, lo que contribuye a facilitar el acceso al juego online. Aquí, destacó que “la tasa de ludópatas es cuatro veces mayor en menores que en mayores de edad”.

También hizo referencia a los videojuegos violentos. Al respecto, señaló que “la tasa de agresores se multiplica por seis en los chavales que consumen videojuegos violentos, sobre todo en la adolescencia temprana”.

Subrayó que la edad media de que un pequeño tenga móvil son los diez años y pico. “¿Realmente es importante que tengan un móvil a esa edad?”, preguntó para recomendar retardar la entrega del aparato y no atender a la presión social.

Recalcó que el móvil es la puerta de entrada a muchos problemas como el envío de material erótico a terceros sin permiso de otra persona, lo que además es un delito; mayores dificultades para aceptar su cuerpo (porque quieren copiar cuerpos que ven en las redes y por eso aumenta la cifra de menores que piden operaciones estéticas). A esto sumó que menores ya ganan dinero en Tik Tok o Twitch advirtiendo de que un porcentaje elevado de perfiles en Tik Tok de menores chicas está sexualizado, es decir, tiene un carácter sexual.

“La Galicia de mañana se juega hoy en nuestras aulas”

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, participó en la jornada inaugural del Foro Educación, hasta donde acercó una experiencia próxima, vivida ayer mismo en una visita a un instituto de Pontedeume, “un polo creativo que refleja lo que hacéis los docentes”, obsequió. “El director del centro me dijo que estos años fue muy difícil ser profesor, por las dinámicas sociales durante la pandemia, los cambios de valores en la sociedad, el mal uso de las tecnologías… Pero también me dijo que no cambiaría por nada esta profesión”, relató el responsable autonómico. Las razones del docente fueron también expresadas: “Le gusta lo que hace y se siente responsable; le llena de satisfacción ver antiguos alumnos que han encauzado su vida gracias a la educación”, añadió. Pero también reparó en que, para que un profesor tenga capacidad de llegar a los alumnos “no puede solo transmitir solo conocimientos y destrezas”. Román Rodríguez, consciente de que se cumplía solo una semana del arranque del curso escolar, agradeció la presencia de docentes en el evento: “Estáis aquí en un evento significativo que involucra a diferentes instituciones y a la gran cadena de valor del sistema educativo”. “Lo que queremos que sea la Galicia de mañana, se juega hoy en nuestras aulas”, indicó. “Es una responsabilidad que todos tenemos en nuestras manos. El día de mañana dependerá de lo que hoy se haga”, vaticinó.

“Construir escuelas en que docentes y alumnos sean felices”

Tras un saludo al rector de la Universidade de Vigo, Manuel Joaquín Reigosa, –ayer entre el público– del que dijo “es una persona que cree mucho en la educación pública”, la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, hizo una defensa a ese modelo. “Garantiza que cualquier persona, nazca donde nazca, pueda tener todos los instrumentos que le permitan lograr una vida plena”. A continuación, Carmela Silva ejemplificó con su propia experiencia, “durante muchos años, como maestra en Escuelas Nieto en un proyecto competencial, que creía en unos principios y en donde las destrezas de cada alumno importaban mucho”. “Creo que es la profesión más importante que existe”, aseguró por la de profesor. Al mismo tiempo, valoró que FARO sea capaz durante seis ediciones de “ganarse la credibilidad del sector y continuar con este Foro, porque se ha convertido en una gran referencia a nivel gallego y nacional y que hoy siguen profesores desde América”, aseguró. “En este mundo tan complejo en el que vivimos, es una prioridad hablar de nuevas tecnologías y como las usamos, de escuelas inclusivas y multiculturales, de cantera de igualdad, de afectos y empatías. .”. Y todo esto –indicó– “para construir escuelas felices en las que profesores y alumnos sean futuros alumnos felices”. Silva también aludió a la necesidad de lograr “realmente una escuela inclusiva, que atiende a los alumnos como seres únicos”.

“La sociedad debe un gran reconocimiento a los profesores”

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, aludió en una intervención a través de vídeo, a la reunión en el Auditorio de piezas tan clave para la enseñanza como decenas de profesores, pedagogos, psicólogos y expertos educativos que el VI Foro de Educación concita. “Estáis aquí porque queréis mejorar la educación, las técnicas, la pedagogía y el debate que propicia el intercambio de experiencias”, aseguró. Caballero, que echó en falta no poder estar de forma presencial en el acto por “el ambiente que se crea”, hizo una llamada al colectivo: “La sociedad os tiene que tener un gran reconocimiento: profesoras y profesores, porque sois los que os encargáis de la formación de la gente joven. Mi reconocimiento como alcalde a vuestro trabajo”. “La educación que recibimos cuando teníamos menos de 15 años nos acompaña, todos la tenemos como base de nuestra experiencia profesional y cultural y política”, prosiguió tras aludir al nombre de la docente de Primaria, que queda grabado en el recuerdo. Alabó la labor de muchos docentes, por encima de sus obligaciones, para que “los chicos tengan la mejor educación, a veces con medios muy escasos”. El alcalde Vigo, profesor de Universidad, también quiso felicitar a FARO de Vigo por el Foro: “Es genial por lo que representa al estímulo del sector en la ciudad”, subrayó. Previamente, el director de FARO, Rogelio Garrido, apuntó directamente a los asistentes, a quienes agradeció su confianza otra edición más: “Está prohibido aburrirse”, indicó.