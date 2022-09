Máxico non é un adxectivo que lle vaia quedar grande ao obradoiro “Artefactos para ler +” impartido por Isabel Mociño durante a primeira xornada do Foro de Educación FARO EDUCA celebrada este venres.

Libros Pop Up coma un fermosísimo conto de Alicia no país das marabillas; despregables para deixar que sexan os propios lectores os que recreen o relato a través da historia ou mesmo formatos con baleiros para filtrar a luz e crear teatros de sombras na parede, sumaron forzas onte sobre a mesa dunha das salas do auditorio Mar de Vigo para deixar abraiados aos dodentes presentes.

Interactuando por si mesmos con este novos formatos poideron descubrir que “reflexionar sobre como lemos, sobre o xeito co que nos relacionamos coa lectura, axudaranos a mellorar o noso proceso como mediadores entre a lectura e o alumnado, unha misión para a que moitas veces empregamos técnicas contraproducentes”.

Deste xeito o explicou Isabel Mociño, doutora en Filoloxía pola USC e docente de Educación e Traballo Social da UVigo, durante un obradoiro no que aproveitou así para analizar as implicacións da lectura e compartir con todos os participantes recursos novidosos e motivadores coma os xa mencionados, e que nos serven para repensar a nosa relación con este hábito e impulsalo entre os máis novos.

Libros obxecto que promoven un tipo de lectura diferente e moito mais rica á hora de traballar. Máis visuais e interactivos, requiren tamén máis de nós para ser gozados e entendidos, incluso a través da incorporación de sentidos como o tacto ou o olfato para facer unha lectura máis completa, contribuindo a un diálogo máis cercano co libro, unha conversación que será única para un de nós.

Para lectores “polialfabetizados”

Fronte a os tópicos, a xuventude si que le e nunca houbo un nivel de alfabetización social tan alto nin se editaron tantos libros de temáticas tan diferentes; pola contra, o que ocorre é que cada vez máis falamos de lectoras e lectores polialfabetizados, que precisan de novos formatos.

E aquí é onde entran os grandes protagonistas do obradoiro de Mociño, os ‘libros-obxecto’, unha xornada redonda para seguir a gozar deste mundo e repensar a lectura para relacionarse con ela a través de todos os sentidos, recuperando esa curiosidade que tan viva está nas crianzas.