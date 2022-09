A sociedade é cada vez máis diversa. Así vivimos día a día, mesturando culturas e coñecendo realidades diferentes ás nosas. Unha diversidade que tamén está presente nas aulas e na comunidade que as conforma: alumnado con distintos tipos de familia, con diversas formas de aprender, profesores con novas metodoloxías...

E é que nas escolas galegas atopamos unha variabilidade de alumnado moi diversa que convive máis de cinco horas ao día, e da que o profesorado pode aprender moito, ademais de ensinar.

Das vantaxes da diversidade e como podemos utilizalas saben moito Rita Reza e Paula Carriero, vicepresidenta e presidenta de AGAMPI, pedagogas terapéuticas e orientadoras educativas. As dúas chegarán ao VI Foro de Educación co seu obradoiro “Alumnado con diversidade na aula: metodoloxía e acceso ao currículo”.

Elas mesmas falan de que esa diversidade tan rica non é algo novo: “Sempre houbo nenos e nenas que aprendían con maior facilidade, outros aos que lles custaba máis adquirir novos coñecementos, alumnado doutras etnias, ou familias que se consideraban diferentes á norma. A diferenza é que hoxe se presta atención a esta diversidade e, por lei, debemos darlle resposta”.

Aproveitar as diferenzas nas aulas

No abrazo á diferenza, os máis pequenos levan a dianteira: “Sempre responden mellor á diversidade que os adultos, os prexuizos na infancia son practicamente inexistentes e, se os hai, veñen dados por parte de adultos externos”. Por iso é tan importante realizar procesos de reflexión entre os pais e os docentes.

"Máis aló de metodoloxías, o máis importante e traballar con ganas e paciencia"

“Con respecto ás familias ás veces ocorre algo parecido” comentan Rita e Paula. “É o medo ao descoñecido o que provoca o rexeitamento. Pero unha vez se comprende que a diversidade das aulas é enriquecedora para toda a comunidade educativa, xa todo flúe.”

A día de hoxe os departamentos de orientación son fundamentais para que inclusión sexa real e para que o proceso de ensino e aprendizaxe do alumnado con diversidade funcional e sen ela sexa pleno e de calidade. “Imos dando pasiños pero ben é certo que hai que seguir avanzando.”

As ferramentas para os docentes

As metodoloxías inclusivas de ensinanza serían a clave á hora de adaptarse as diversidades do alumnado. Como apuntan dende AGAMPI: “Hoxe en día partimos da premisa de que hai múltiples e diversos xeitos de aprender, e que uns son mellores para un alumnado e outros para outro, polo que hai que tratar de dar resposta a todos dende o amplo abano de metodoloxías que existen.”



VI Foro de Educación

Vuelve el mayor encuentro de toda la comunidad educativa gallega: padres, docentes, pedagogos...

Más información

Pero se algo sabemos, cando se trata de ensinar e acompañar aos máis pequenos, o máis importante trascende a calquer método:“Hai que enfrontarse con ganas, con paciencia e coa idea de que é tan importante a nosa actitude fronte as posibles adversidades coma a resposta que lle damos”.

O talante e o savoir faire é do que máis van a aprender os pequenos. Máis aló das ensinanzas formais, o obxectivo é criar a rapaces e rapazas empáticos, respectuosos e inclusivos.

Un obradoiro para conseguir a “variña máxica”

Así, no obradoiro “Alumnado con diversidade na aula” do VI Foro de Educación, as profesionais de AGAMPI adiantan que os participantes “observarán e realizarán eles mesmos diferentes tipos de adaptacións coas que dar resposta ao alumnado que temos nas aulas”.

É certo que ninguén ten nas máns unha variña máxica, pero neste obradoiro darán o material para construila e que nos axude un pouco no día a día. “O tempo é limitado, pero tentaremos dar recursos e estratexias para traballar coa diversidade na aula, sen que iso requira ao docente dun esforzo adicional extremo, ofrecendo estratexias adaptables a moitas das casuísticas diarias e con ferramentas cotiás.”

Este obradoiro está enfocado a todas as etapas educativas, e céntrase especialmente en “activar o chip que temos nas nosas cabezas, que nos fará ver que todas e todos somos potenciais axentes inclusivos nos nosos centros educativos e que temos unha mini maletiña de recursos para coseguilo”.