“Ler é un pracer”. Quen non dixo tal frase algunha vez? Pero é certo que, na actualidade, un dos retos que abordan os educadores e as familias é o da promoción da lectura, de fomentar hábitos arredor dos libros e as historias. En definitiva, de iniciar nesta aventura a nenos e nenas dende ben pequenos e, sobre todo, mantelos durante a adolescencia.

Porque falamos moito do hábito de lectura dos máis novos pero, que pasa cos adultos? Cal é o noso modelo de lectura? As nosas estratexias? Ler é un pracer en todas as etapas da vida, por iso, no obradoiro Artefactos para ler +, Isabel Mociño-González abordará a lectura analizando as súas implicacións nos grupos e as experiencias compartidas, reflexionando sobre a necesidade de contaxiar o gusto por ler. “A lectura non está esquecida: nunca houbo un nivel de alfabetización tan alto nin se editaron tantos e tan diversos libros" A lectura como forma de vida Nos mundos dos libros podemos atopar de todo, pero tal vez o máis importante é que nos atopamos a nós mesmos. As veces buscamos coñecementos, outras, evasión e fuxida da realidade, outras diversión... A lectura aporta á nosa identidade máis do que pensamos. "Sempre que lemos estamos a repensar, a enfrontar perspectivas diversas, vidas alleas, a personaxes nas que nos recoñecemos ou as que rexeitamos... En definitiva, cada lectura queda en nós, fainos unha persoa diferente", comenta Isabel. Poderíase dicir que a lectura é unha forma de vida, e por iso nela podemos atopar todo o que precisamos en cada momento das nosas vidas e segundo os intereses que nos leven a achegarnos a un libro ou outro. “El cambio de paradigma en educación es la llave para una inclusión social plena” E é que debemos tratar esta afición coma un hábito máis da nosa rutina: "Somos conscientes de que só temos un corpo e que precisamos coidalo, por iso buscamos tempo para facer algo de deporte ou ter unha alimentación equilibrada. Do mesmo xeito teríamos que atopar ese tempo para coidar a nosa mente, o noso espírito ou o noso imaxinario, e reservar un tempo para ler". Os adultos, lemos tanto como pensamos? A xuventude le, e debemos acompañala. Non é un hábito esquecido, como moitas veces nos fan pensar: "Nunca houbo un nivel de alfabetización social tan alto nin se editaron tantos libros de temáticas tan diferentes. A oferta no mercado é abrumadora". "Entre os adultos é onde se deberían mellorar máis os hábitos de lectura. É fundamental que, como referentes para a infancia e a mocidade, sexamos modelos lectores dignos de imitación" Pero os novos formatos implican re-acostumarnos e adaptarnos á novidade, mellorar algúns hábitos de lectura nalgúns sectores da poboación. Aquí é onde entran os denominados 'libros-obxecto' que protagonizarán o obradoiro: "Trátase de artefactos que están cada vez máis presentes no mercado editorial, os cales reflicten a capacidade de experimentación e hibridación que ten o libro, pero tamén a necesidade de responder aos intereses dunhas lectoras e lectores cada vez máis polialfabetizados". E como mediadores entre o libro e o lectorado, os docentes teñen un papel fundamental, buscando estratexias e recursos que promovan uns lectores críticos e activos. "Probablemente entre os adultos é onde se deberían mellorar máis os hábitos de lectura. É fundamental que, como referentes para a infancia e a mocidade, sexamos modelos lectores dignos de imitación. Son moitos os estudos que demostran a influencia que exercen tanto nais e pais como docentes sobre os máis novos" comenta Isabel.

VI Foro de Educación

Vuelve el mayor encuentro de toda la comunidad educativa gallega: padres, docentes, pedagogos...

Más información Aprender a ler cos cinco sentidos No obradoiro "Artefactos para ler +" usaremos todos os sentidos, recuperando a curiosidade que tan viva está nas crianzas pequenas: "Elas manteñen intacta a capacidade de explorar coas mans, coa boca, coa vista...". E todo isto contribúe a que haxa un diálogo co libro, unha conversación que será única para un de nós, que coas nosas experiencias e vivencias interpretaremos de formas distintas as escenas e personaxes dos mundos de papel. Para repensar estratexias e recuperar este hábito entre docentes e alumnos, non esquezas visitar o obradoiro impartido por Isabel Mociño no VI Foro de Educación.