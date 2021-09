En los minutos previos al inicio de los ocho talleres simultáneos, el hall del Auditorio do Mar es un hervidero de docentes, formadores de distinta procedencia e índole, padres (e incluso abuelos) seducidos por la innovación pedagógica y , sobre todo, por educación emocional. No importan las distancias ni los horarios. De hecho, hace poco que la jornada (laboral) terminó para alguna de las profesoras asistentes al V Foro de Educación.

Desde hace cinco años, repiten en esta convocatoria las profesoras Gloria Estévez, Lara Paratcha y María Iglesias, interesadas en las herramientas pedagógicas más innovadoras en su mundo, que es la Educación Primaria. Estas maestras tienen muy claro lo que importa la práctica y por eso, se han decidido por el taller de María Couso sobre juegos de mesa. “El primer año que acudimos al Foro de Educación lo vimos en un anuncio y nos pareció interesantísimo. Desde entonces, venimos siempre”, coinciden las tres jóvenes en quienes brilla la vocación, aunque aún les falte plaza en el sistema educativo. “Nos gusta este Foro porque también apuesta por los expertos gallegos, no solo de ámbito estatal y a nosotras nos interesa seguir formándonos. Este es el evento más importante del ámbito en Galicia”, razonan las docentes en proceso actualmente de oposición.

Los asistentes hacen gala de organización y de distancia social en las entradas, que se distribuyen en espacios de todo el recinto.

En la parte baja están Ivonne Alves y Ana Concheiro, orientadoras laborales en el Concello de Mos que conversan minutos antes de asistir al taller de Mavi Carrera , de la UVigo: “Da instrucción á humanización: unha pedagoxía crítica e queer para a prevención do acoso e do ciberacoso escolar”. Ivonne, también educadora social y psicopedagoga valora que “todo está relacionado” y destaca la importancia que en este evento se la da a la inteligencia y educación emocional: “Es un trasfondo que hay que tener en cuenta en cualquier intervención infantil, juvenil y adultos”.

“Vemos a mucha gente que procede del fracaso escolar, que no acabó los estudios o no trabaja; están sin rumbo y estas variables que les condujeron al fracaso también tenemos que tenerlas en cuenta a la hora de la intervención socio-laboral”, añade Ana. La propia tendencia del desempleo lleva a muchas personas a una exclusión social, por lo que consideran claves la inteligencia emocional y las habilidades sociales, destacan. “No tenemos una varita mágica”, completan, así que coinciden en la importancia de este tipo de eventos educativos “no formales para seguir aprendiendo en diferentes terrenos, no solo en el ámbito más estrictamente educativo. Entre las razones de acudir, también, reconocen su admiración por el doctor Mario Alonso Puig –formado en Medicina Mente –Cuerpo y Psicología Positiva en la Universidad de Harvard–, responsable de la conferencia de la jornada inaugural.

El Foro acogió a un equipo de docentes de pedagogía terapéutica, Agampi

Entre los asistentes y en las conversaciones se escuchaban coincidencias y cruces de sinergias. Por ejemplo, la presentación de la Asociación Gallega de Mestres e Mestras pola inclusión (Agampi), recientemente constituida, que aprovechó el espacio del Foro para mostrarse públicamente. Un equipo de docentes de pedagogía terapéutica implicados en la mejora de la inclusión educativa del alumnado en general y de que tiene necesidades de apoyo educativo, en particular. “¿Cómo integrar alumnos sin estigmatizarles con etiquetas?”, se preguntaban unas estudiantes de Educación Social antes de entrar al taller del investigador Ángel Carracedo.

Era la segunda vez que asistían al Foro las dos profesoras de Primaria Jésica Rodríguez y Andrea López, ambas también, colegas del profesor de educación primaria en el CEIP Torre Illa –y licenciado en Pedagogía– Javier García. “El trabajo como profesor es una formación constante y permanente y, aunque salgas de trabajar, vienes porque lo que aprendes aquí luego lo aplicas en el aula”, destacaron estas docentes entusiastas.