“A muller no mar sempre tivo un papel importante pero está invisibilizado”, explica María Lorenzo Rial, doutora en Equidade e Innovación en Educación e profesora na Universidade de Vigo (UVigo). Lorenzo impartirá un dos obradoiros do V Foro de Educación de Faro de Vigo, que se celebrará os próximos días 24 e 25 de setembro no Auditorio Mar de Vigo.

O obradoiro titúlase “A maleta dos océanos da axenda 2030”, unha sesión pensada para poñer en práctica en centros de ensino. O proxecto inclúe seis propostas didácticas, adaptadas a todas as etapas educativas, que dan a coñecer o importante papel das mulleres do mar e rachan coa invisibilidade á que están sometidas. Os recursos didácticos proveñen dos proxectos “Achegas das mulleres á sustentabilidade do mar” e “O mar das mulleres”, nos que traballaron conxuntamente a Deputación de Pontevedra e a Universidade de Vigo.

As seis propostas didácticas, protagonizadas por Enma, titúlanse “Planeta azul”, “Océanos en perigo”, “Mulleres redeiras, da salga e da conserva”, “O marisqueo a pe”, “Investigadoras mariñas” e “Educación para a sustentabilidade”. O profesorado pode levar á aula todas ou algunha das actividades, que se complementan coa web “Sustentabilidade en feminino”, onde atopará multitude de datos sobre os océanos, as ameazas que os axexan e o papel das mulleres na súa sustentabilidade. Ademais, amosa a historia dos oficios femininos do mar mediante documentos, entrevistas e fotografías e proporciona información sobre algunhas das mulleres pioneiras da oceanografía e da defensa do mar. As protagonistas son mulleres dedicadas á política, redeiras, mariscadoras e traballadoras da conserva que contan a súa experiencia vital.

A Maleta dos Océanos ten unha estreita relación cos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable, ao abordar cuestións como a educación de calidade, igualdade de xénero e a vida submarina. O_obradoiro que impartirá María Lorenzo “está pensado para docentes, aínda que os contidos que se van tratar poden ser de interese para as familias e mesmo para o público en xeral”.

“Os traballos que desenvolven preferentemente mulleres adoitan estar máis invisibilizados, ser máis precarios e menos recoñecidos pola sociedade. Exemplo disto é o caso daquelas que se dedicaron ou se dedican a oficios do mar (redeiras, mariscadoras, traballadoras da conserva, etc). Neste senso, os proxectos “Achegas das mulleres á sustentabilidade do mar” e “O mar das mulleres: sustentable e produtivo”, dirixidos pola profesora da Universidade de Vigo, María Lires , do que formo parte, xorden do interese por afondar no papel destacado e, moitas veces invisibilizado e desconsiderado, que as mulleres tiveron ao longo da historia na sustentabilidade do mar e no uso responsable dos recursos mariños. O traballo realizado nestes proxectos está dispoñible na web Sustentabilidade en feminino (https://marenfeminino.campusdomar.gal/). Esta web creouse coa finalidade de achegar ao público en xeral a importancia dos océanos, a historia das mulleres do mar e, ademais, foi deseñada para ser empregada en procesos de ensino e aprendizaxe. Por esta razón, contén un apartado con materiais didácticos dedicados ao mar, aos oficios femininos vinculados a el e a sustentabilidade oceánica con perspectiva de xénero”, expresa María Lorenzo (Rianxo, 1989).

Segundo as súas palabras, “non se pode contribuír a conservar e protexer aquilo que non se coñece”. “Os océanos cobren máis do 70% da superficie do noso planeta e conteñen o 90% da biosfera, producen a metade do osíxeno que os seres vivos necesitamos para vivir e son fundamentais para a estabilidade climática. Se ademais temos en conta que Galicia ten case 1.500 km de costa, entenderemos por que é importante que as nenas e os nenos coñezan o mar e sexan conscientes da necesidade da súa conservación. Neste camiño, é importante que se valoren as achegas das mulleres a súa sustentabilidade, a través dos seus oficios milenarios”, apunta Lorenzo.

Para introducir esta ou outra temática nas aulas é preciso deixar de lado a visión tradicional dos procesos de ensino e de aprendizaxe para dar paso a metodoloxías activas que promovan a colaboración, o pensamento crítico e sistémico, a igualdade de xénero e a actividade, apunta a profesora. “O uso de recursos e ferramentas dixitais en aberto, como os da web Sustentabilidade en feminino, ofrecen un marco de acceso libre e gratuíto a contidos e actividades das que poden derivar actividades de aula para Educación Infantil, Educación Primaria e Educación Secundaria”, engade.

Introducir estes contidos na aula significa contribuír ao coñecemento dos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable da Axenda 2030 da ONU, segundo Lorenzo.