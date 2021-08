O V Foro de Educación, a maior cita coa educación en Galicia, quenta motores e anuncia un completo programa con seis conferencias e máis de media docena de obradoiros deseñados por expertos de todas as ramas para entender o presente e debuxar, man a man coas familias e a comunidade docente, o futuro dun sector fundamental.

Javier García, preséntanos a súa ponencia:

O meu nome é Javier García García, natural da Illa de Arousa (aspecto este que define parte da miña personalidade) e docente por vocación dende que crucei cun mestre que cambiou a miña percepción do que é ensinar e aprender.

Teño a oportunidade de realizar un dos meus soños: a creación dun proxecto educativo global que sexa quen de satisfacer os fins da escola pública: equidade, igualdade (a igualdade é ética a equidade é política) e desenvolvemento integral das persoas.

Non levo moito tempo no mundo do ensino, uns 15 anos, pero no meu percorrido tiven a oportunidade de cruzarme con persoas que me ensinaron a importancia de ser un bo mestre. Nestes momentos nos que ser bo mestre debera ser obrigatorio (un bo mestre é aquel que cumpre cos indicadores que familias, profesorado, alumnado soen desexar cando se lles pregunta) xorde unha nova necesidade da que é necesario falar e esixir: a creación de bos centros que den respontas ás necesidades de tódolos axentes que participan na educación día a día.

Defensor a ultranza da loita polos imposibles e utopías que se cren inalcanzables.

Tenaz e traballador a prol dun ensino compensador das desigualdades e obsesionado coa búsqueda dun sistema de organización e funcionamento para os centros onde todos os axentes se sintan a gusto para desenvolver o seu traballo e o gusto por aprender.