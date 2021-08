El V Foro de Educación, la mayor cita con la educación en Galicia, calienta motores y anuncia un completo programa con seis conferencias y más de media docena de talleres diseñados por expertos de todas las ramas para entender el presente y dibujar, mano a mano con las familias y la comunidad docente, el futuro de un sector fundamental.

Ricardo Moreno, nos presenta su ponencia:

No hay posibilidad humana que no tenga un límite, y esto es de sentido común, pero lo que ya no lo es tanto es que la posibilidad y el límite son la misma cosa, y que si se suprime el límite se suprime la posibilidad. Los pájaros vuelan venciendo la resistencia del aire, pero si no hubiera aire no podrían volar. El aire que dificulta y limita el vuelo es el mismo que lo posibilita.

Las posibilidades de la educación también tienen un límite, y si se suprime se acaba con la educación. La tesis de la charla es la siguiente: El fracaso de la educación en España consiste en que no se han aceptado los límites de la educación, con lo cual se ha acabado con la educación.