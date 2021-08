El V Foro de Educación, la mayor cita con la educación en Galicia, calienta motores y anuncia un completo programa con seis conferencias y más de media docena de talleres diseñados por expertos de todas las ramas para entender el presente y dibujar, mano a mano con las familias y la comunidad docente, el futuro de un sector fundamental.

Marian Moreno, nos presenta su ponencia:

"Educar para la igualdad entre mujeres y hombres es construir sociedades mejores"

Desde que recuerdo, quise ser maestra o profesora, quizá porque mi madre era maestra de infantil y me inculcó el valor de una profesión tan bella como esta. Llevar la igualdad entre mujeres y hombres ha sido desde 1990 mi gran objetivo y, para ello, he aprendido de nuestras grandes referentes de coeducación, como Mª José Urruzola, Amparo Tomé, Marina Subirats, etc. Ellas me abrieron el camino y siempre estaré en deuda con esas maestras de las que me sigo considerando discípula. Cuando me jubile, quiero mirar atrás y ver que, en algo, aunque sea pequeño, he contribuido a hacer un mundo mejor.

"La igualdad se aprende, luego hay que enseñarla"

La necesidad de la coeducación se basa, sobre todo, en el sexismo diario que, de manera inconsciente, se va instalando en nuestro mundo simbólico. De ahí la necesidad de explicitar el sexismo cotidiano en el que nos socializamos para, después, en el aula llevar a cabo un trabajo por la igualdad que compense las discriminaciones y desigualdades. Se hará un recorrido breve por los pilares de la coeducación, explicando el contenido que en cada uno de ellos podemos trabajar en el aula, así como alguna idea práctica para alguno de los pilares y materiales y recursos de aula que ayudan a hacer realidad la igualdad en el sistema educativo.