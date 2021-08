O V Foro de Educación, a maior cita coa educación en Galicia, quenta motores e anuncia un completo programa con seis conferencias e máis de media docena de obradoiros deseñados por expertos de todas as ramas para entender o presente e debuxar, man a man coas familias e a comunidade docente, o futuro dun sector fundamental.

María Lorenzo, preséntanos a súa ponencia:

O proxecto Maleta dos Océanos, diríxese aos centros de ensino da provincia e inclúe seis propostas didácticas, adaptadas a todas as etapas educativas, que dan a coñecer o importante papel das mulleres do mar e rachan coa invisibilidade á que están sometidas. Os recursos didácticos que inclúen , proveñen dos proxectos “Achegas das mulleres á sustentabilidade do mar” e “O mar das mulleres”, nos que traballaron conxuntamente a Deputación de Pontevedra e a Universidade de Vigo.

As seis propostas didácticas, protagonizadas por Enma, titúlanse “Planeta azul”, “Océanos en perigo”, “Mulleres redeiras, da salga e da conserva”, “O marisqueo a pe”, “Investigadoras mariñas” e “Educación para a sustentabilidade”. O profesorado pode levar á aula todas ou algunha das actividades, que se complementan coa web “Sustentabilidade en feminino”, onde atopará multitude de datos sobre os océanos, as ameazas que os axexan e o papel das mulleres na súa sustentabilidade. Ademais, amosa a historia dos oficios femininos do mar mediante documentos, entrevistas e fotografías e proporciona información sobre algunhas das mulleres pioneiras da oceanografía e da defensa do mar.

As protagonistas son mulleres dedicadas á política, redeiras, mariscadoras e traballadoras da conserva que contan a súa experiencia vital.

A Maleta dos Océanos ten unha estreita relación cos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable, ao abordar cuestións como a educación de calidade, igualdade de xénero e a vida submarina.